شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى عظام يحذر لاعبى كرة القدم من الاستدارة المفاجئة لتجنب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات من انطلاق بطولة الدورى المصرى لكرة القدم النسخة الجديدة من عمر الإيجيبشن ليج، والتى تحمل رقم 64، بقيمة تسويقية بلغت 3 ملايين يورو، كشف الدكتور عمرو رشوان استشارى جراحة العظام بقصر العينى أن الجرى السريع والاستدارة المفاجئة والمجهود العضلى سبب أساسى لإصابات لاعبى كرة القدم أثناء التمارين أو المشاركة فى مباريات الدورى.

وحول المحاذير التى يجب أن يقوم بها اللاعبون لتجنب مخاطر الإصابة أوصى رشوان بضرورة الحرص على إجراء تمارين الإحماء والتسخين قبل المباريات ولفترة جيدة، وتناول كميات عالية من الماء والسوائل بالإضافة إلى تناول وجبات متوازنة وجيدة، وسرعة الكشف فى بداية الإصابة قبل تفاقمها، كما حذر من زيادة الحمل العضلى أثناء التدريبات وضرورة الالتزام بتدرجها منعا لظهور الإصابة المفاجئة، وأداء تمارين تقوية العضلات والتمارين الاستشفائية، وفيما يخص شعور اللاعبين بالإجهاد بعد عدد كبير من المشاركات في المباريات دون الحصول على راحة الأمر الذى يؤثر على مستوى أداء اللاعبين وجه رشوان بضرورة الراحة السلبية بين البطولات للحصول على أعلى أداء للاعبين.

وحول التغذية الصحية المطلوبة للاعبين أفاد رشوان أنه يوجد 7 أنواع من الأطعمة التى يجب أن يتناولها كل لاعب كرة قدم فى نظامه الغذائى لتحقيق أقصى قدر من التحسينات فى الأداء وتقليل أوقات التعافى وهى الأسماك الزيتية (السلمون والتونة) والسبانخ والبروكلي والبيض والأفوكادو والتوت الأزرق والألبان، وهذه الأطعمة غنية بالفيتامينات و المعادن والبروتين، ما يساعد على سرعة التعافي من الإصابات العضلية بالاضافة لرفع مستوى التركيز العقلي ورفع مستوى الهيموجلوبين في الدم.

وتترقب الجماهير الكروية وجبة دسمة من المتعة، بين 18 فريقاً، بعد ميركاتو صيفى قوى، دعمت خلاله جميع الأندية صفوفها بأقوى الصفقات، وتقام اليوم 3 مباريات في افتتاح الجولة الأولى، حيث يحل الاتحاد السكندري ضيفاً على أسوان، فيما يستضيف البنك الأهلي نظيره فاركو، وأخيراً يلتقي النادي المصري مع سيراميكا، وتستكمل باقي منافسات الجولة الأولى على مدار يومي الأربعاء والخميس.