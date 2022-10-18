شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بالكلام يحسن الصحة العقلية لكبار السن والأشخاص المصابين بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من مرض عقلى قد يستفيدون من العلاجات بالكلام إذا كانوا يعانون من القلق أو الاكتئاب.

تنتشر مشاكل الصحة النفسية مثل الاكتئاب والقلق بين الأشخاص المصابين بالخرف، وتقدر الدراسات السابقة أن 38 % من المصابين بالخرف الخفيف يتأثرون بهذه الحالات.

ومع ذلك ، فإن الدراسة الجديدة ، التي نُشرت في eClinicalMedicine ، هي الأولى لتقييم ما إذا كانت العلاجات الكلامية التي يتم تقديمها بشكل روتيني في أماكن الرعاية الصحية قد تكون مفيدة في تخفيف الأعراض.

قالت المؤلفة الرئيسية جورجيا بيل منكلية لندن الجامعية: "القلق والاكتئاب شائعان جدًا لدى الأشخاص المصابين بالخرف، فهما منهكين للغاية ومرتبطان بنتائج أسوأ لكل من الشخص المصاب بالخرف والقائمين على رعايته"

بالنسبة للدراسة ، فحص الفريق بيانات من 2،515،402 شخصًا يعانون من قلق أو اكتئاب شديد سريريًا وأكملوا دورة العلاج من القلق والاكتئاب ، بما في ذلك العلاج المعرفي السلوكي (السلوكي المعرفي)علاج نفسي) ، وتقديم المشورة، والمساعدة الذاتية الموجهة ، مع الجلسات التي يتم تقديمها إما وجهًا لوجه، أو بشكل فردي، أو في مجموعات، أو عبرالإنترنت.

ليتم احتسابها في الدراسة ، كان لدى المشاركين مستويات سريرية من أعراض الاكتئاب كما تم قياسها باستخدام استبيان قياسي، والذي يأخذ في الاعتبار عوامل مثل عدم الاهتمام بفعل الأشياء، ومشاكل النوم ، والمشاعر المزاجية السيئة.

تستند المستويات السريرية للقلق إلى مقياس معياري يطرح أسئلة على المرضى حول مدى قلقهم أو صعوبة الاسترخاء.

لفحص نتائج الأشخاص المصابين بالخرف، نظر الباحثون في جميع الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالخرف قبل بدء العلاج والذي كان يضم 1549 شخصًا.

كما استخدموا مجموعة تحكم مكونة من 1329 شخصًا لتقييم ما إذا كانت نتائج العلاج لأولئك الذين يعانون من الخرف تختلف عن أولئك الذين لا يعانون من الخرف عن طريق اختيار مجموعة من الأشخاص من مجموعة البيانات بأكملها ممن كانوا مشابهين للأشخاص المصابين بالخرف من حيث العمر والجنس والاكتئاب، وشدة القلق عند بدء العلاج.

وجد الباحثون أنه من بين الأشخاص المصابين بالخرف ، ثبت أن العلاج مفيد سريريًا ، وشهد 63 % منهم انخفاضًا في أعراض الاكتئاب والقلق بعد IAPT. وفي الوقت نفسه ، تعافى ما يقرب من 40 % تمامًا.

وبالمقارنة ، في المجموعة الضابطة ، رأى 70 % من المشاركين تحسناً في الأعراض وتعافى 47 %.