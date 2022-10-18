شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. سيجارة واحدة توقف دماغك عن إنتاج هرمون الخصوبة "الأستروجين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة سويدية أن مقدار النيكوتين فى سيجارة واحدة قد يمنع أدمغة النساء من إنتاج الأستروجين، وهذا ما يفسر مجموعة متنوعة من الاختلافات السلوكية لدى المدخنين، بما فى ذلك سبب مقاومة النساء للإقلاع عن التدخين أعلى من الرجال.

ووفقا لموقع "business-standard" قالت الباحثة الرئيسية، الأستاذة المساعدة إيريكا كوماسكو (جامعة أوبسالا ، السويد): "لأول مرة، يمكننا أن نرى أن النيكوتين يعمل على إيقاف آلية إنتاج هرمون الأستروجين في دماغ النساء، وقد فوجئنا برؤية هذا التأثير يمكن أن يكون شوهد حتى بجرعة واحدة من النيكوتين، تعادل سيجارة واحدة فقط، تظهر مدى قوة تأثيرات التدخين على دماغ المرأة، هذا تأثير تم اكتشافه حديثًا، ولا يزال عملًا تمهيديًا، لكننا ما زلنا غير متأكدين من تأثير التدخين على دماغ المرأة.

وشاركت 10 متطوعات يتمتعن بصحة جيدة فى الدراسة بمساعدة باحثين من جامعة أوبسالا فى السويد، بالإضافة إلى تلقى جرعة من النيكوتين عن طريق الأنف من مصدر تجارى، تلقت النساء حقنة من مادة تتبع مشعة مرتبطة بإنزيم يسمى aromatase ، المعروف أيضًا باسم هرمون الاستروجين سينثيز، والذى يرتبط بالإستروجين وهو الإنزيم الذى ينتج هرمون الاستروجين.

وتمكن الباحثون من تصور كمية أنزيم هرمون الاستروجين ​​الموجودة في الدماغ بالإضافة إلى موقعها باستخدام صور الدماغ بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي، واكتشف الباحثون أن جرعة واحدة خفضت بشكل طفيف مستوى هرمون الاستروجين فى المخ.

ومن المعروف منذ فترة طويلة أن الرجال والنساء يتفاعلون مع النيكوتين بشكل مختلف، حيث تكون النساء أكثر مقاومة للعلاج ببدائل النيكوتين وأكثر عرضة من الرجال للانتكاس عند محاولة الإقلاع عن التدخين.

ومع ذلك فمن غير الواضح ما هى العوامل البيولوجية التى أدت إلى هذه الاختلافات، لكن وفقا للدراسة هذه هى الحالة الأولى التى يتم فيها تثبيط إنتاج هرمون الأستروجين ​​فى البشر، لم يتم التحقيق في التأثير على الرجال.

وتابع البروفيسور كوماسكو: "يقودنا هذا الاكتشاف إلى الاعتقاد بأن تأثير النيكوتين على إنتاج هرمون الاستروجين له تأثير كبير على الدماغ، لكن ربما أيضًا على وظائف أخرى، مثل الجهاز التناسلي - لا نعرف ذلك حتى الآن، وهناك اختلافات كبيرة في الطريقة التي يتفاعل بها الرجال والنساء مع التدخين.

ما هو هرمون الاستروجين

هرمون الاستروجين هو هرمون يلعب أدوارًا مختلفة في الجسم للنساء خاصة، حيث يساعد في تطوير والحفاظ على كل من خصائص الجهاز التناسلي والأنثوية.

يساهم الاستروجين في الحفاظ على صحة العظام والقلب والأوعية الدموية والعمليات الجسدية الأساسية الأخرى، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن معظم الناس يعرفون ذلك لدوره جنبًا إلى جنب مع البروجسترون في الصحة الجنسية والإنجابية للإناث، ينتج المبيض والغدد الكظرية والأنسجة الدهنية هرمون الاستروجين، ويحتوي كل من أجسام الإناث والذكور على هذا الهرمون، لكن الإناث تخلق المزيد منه.