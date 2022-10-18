شكرا لقرائتكم خبر عن هل شرب الماء يقلل من الانتفاخ؟ اعرف أعراضه وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من عدم وجود أى ضرر فى شرب الماء عند الشعور بالانتفاخ، سواء كان ذلك يساعدك أم لا، فقد يعتمد على سبب انتفاخ معدتك فى المقام الأول، فى حين أن الانتفاخ هو شكوى شائعة يمكن أن تؤثر على أى شخص فى أى عمر إلا أنه ليس حالة مفهومة تمامًا، وفقًا لمراجعة مايو 2019 المنشورة في Advances in Therapy ، لا يتسبب الانتفاخ في حدوث أي تغييرات في الجهاز الهضمى، لكنه قد يجعلك تشعر بعدم الارتياح، وفقا لما نشره موقع "livestrong".

تشمل الأعراض الشائعة للانتفاخ ما يلي:

ألم في البطن

انتفاخ في البطن

التجشؤ

قد تواجه هذه الأعراض بعد تناول وجبة دسمة أو تناول شيء يزيد الغازات في الجهاز الهضمي ، مثل المشروبات الغازية أو الفاصوليا ولكن في بعض الحالات ، يمكن أن يحدث الانتفاخ دون الإفراط في تناول الطعام أو استهلاك الأطعمة المسببة للغازات.

ما الذي يسبب الانتفاخ؟

قد يكون نظامك الغذائي مسئولاً عن انتفاخ معدتك، لكن هذا ليس السبب الوحيد لحالة الجهاز الهضمي غير المريحة في بعض الحالات، قد ينتج الانتفاخ عن مشكلة صحية أساسية، وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي ، فإن الأشخاص الذين يعانون من القلق يميلون إلى ابتلاع كمية زائدة من الهواء ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ، يعاني الأشخاص الذين يضعون أطقم أسنان غير مناسبة أيضًا من نفس المشكلة.

قد تعاني أيضًا من الانتفاخ إذا كنت تعاني من مرض في الجهاز الهضمي مثل مرض كرون أو متلازمة القولون العصبي ، قد تعاني النساء أيضًا من مشاكل في الانتفاخ المصاحب لمتلازمة ما قبل الحيض، يمكن أن يتسبب الإمساك أيضًا في هذا الشعور ويمكنك أيضًا تطوير انتفاخ البطن والغازات إذا كان لديك الكثير من البكتيريا الصديقة في أمعائك.

بالطبع ، ما تأكله قد يلعب أيضًا دورًا في زيادة إنتاج الغاز الذي يؤدي إلى الانتفاخ، جهازك الهضمي غير قادر على تحطيم بعض الكربوهيدرات الموجودة في الأطعمة مثل الفول والبروكلي والكرنب، لذلك عندما تصل إلى أمعائك الغليظة ، تكسر البكتيريا النافعة هذه الكربوهيدرات وتنتج غازات الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل الطعام، مثل عدم تحمل اللاكتوز، فقد تعاني من انتفاخ البطن غير المريح.

علاج الانتفاخ

لا توجد أطعمة محددة لتقليل الانتفاخ ، لكن إذا كنت تعرف الأطعمة التي تسبب لك المتاعب، فإن تجنبها قد يساعد في منع الانتفاخ ، كما تقترح الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، إنزيم بدون وصفة طبية قد تعرفه بشكل أفضل باسم Beano ، مما يساعد على تحطيم تلك الكربوهيدرات التي تسبب لك المتاعب، يجب أيضًا تجنب مضغ العلكة وشرب المشروبات الغازية، قد تناول وجبتك ببطء أيضًا إلى تقليل كمية الهواء التي تبتلعها.

إذا كان الإمساك هو سبب الانتفاخ ، فأنت تريد زيادة كمية الألياف التي تتناولها يوميًا عن طريق تناول المزيد من الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات غير الغازية، ما يسهل عليك التخلص من انتفاخ البطن.

هل يساعد شرب الماء على الانتفاخ؟

إذا كان الانتفاخ ناتجًا عن احتباس السوائل بسبب تناول الكثير من الملح أو بسبب متلازمة ما قبل الحيض، فإن زيادة تناول الماء قد يساعد في التخلص من السوائل الزائدة ويساعدك على الشعور براحة أكبر، وعليك التأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء إذا كنت تضيف المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي للمساعدة في منع الإمساك.