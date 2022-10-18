شكرا لقرائتكم خبر عن الشاي لمحاربة السكر من النوع 2.. دراسة توضح عدد الأكواب التى تحتاجها فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داء السكري من النوع 2 هو أحد أكثر اضطرابات نمط الحياة شيوعًا التي تؤثر على الأشخاص عبر الفئات العمرية - سواء كان ذلك بسبب سوء النظام الغذائي أو خيارات نمط الحياة أو التاريخ العائلي.

تحدث هذه الحالة بسبب الإفراط في تناول الكربوهيدرات البسيطة والسكريات المكررة والمشروبات الغازية التي تزيد مستويات السكر في الدم ، مما يتسبب فى مقاومة الأنسولين أو نقص الأنسولين في الجسم.

يقول الخبراء إن الحد من تناول السكر وتناول المزيد من البروتينات والدهون الصحية والألياف يمكن أن يكون مفتاحًا للإدارة والوقاية داء السكري في المقام الأول، ولكن هذه ليست النهاية.

وفقًا لدراسة حديثة وفقا لموقع " Medical News Today" قدمت في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في ستوكهولم، ألقى نظرة على 19 دراسة جماعية شملت أكثر من مليون شخص، اكتشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون كوبًا إلى ثلاثة أكواب من الشاي يوميًا تقل لديهم مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 4٪.

كيف يساعد الشاي في مكافحة مخاطر مرض السكري؟

أظهرت الدراسة انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 17 % لدى الأشخاص الذين شربوا 4 أكواب أو أكثر من الشاي في اليوم، ومع ذلك ، لم يتمكن من تحديد سبب تأثير شرب تلك الأكواب العديدة على الجسم ضد مرض السكري، لكن الخبراء يقولون إن الارتباط يمكن أن يكمن في مادة البوليفينول الموجودة في الشاي، ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الالتهابات والأضرار.

قال الخبراء إن الشاي الأخضر يحتوي على مضاد للأكسدة يمكن أن تحسن حساسية الخلايا للأنسولين عن طريق معالجة مقاومة الأنسولين.

ما هي أنواع الشاي الأفضل لمرضى السكري؟

قال الخبراء إن شرب الشاي الأسود والأخضر له فوائد محتملة لمرض السكري من النوع 2 ولكن فقط إذا تم استكماله بخيارات نمط الحياة الصحيحة، على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي إضافة السكر إلى الشاي إلى إبطال الغرض، بل قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو السمنة على المدى الطويل.