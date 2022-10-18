بيروت - نادين محمد - تعد أسباب مرض الكوليرا عديدة وهو مرض بكتيري عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث. تتسبَّب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديديْن. وإذا لم يتم علاجها، فإنها يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات، حتى لدى الأشخاص الذين كانوا أصِحَّاء سابقًا.

يرتفع خطر الإصابة بوباء الكوليرا عند العيش في الظروف المزدحمة دون وجود مرافق الصرف الصحي الملائمة.

يمكن علاج الكوليرا بسهولة. ويمكن الوقاية من الوفاة بسبب الجفاف الشديد عن طريق استخدام محلول إمهاء بسيط وغير مكلِّف.

أسباب مرض الكوليرا و أعراضها

وفقاً لموقع mayoclinic تعد الكوليرا مرضاً غير شائع ولا يعرف الكثيرون أنهم أصيبوا بالعدوى من الأساس. ولكن بالنظر لحقيقة أن بكتيريا الكوليرا توجد في برازهم لفترة تتراوح ما بين سبعة أيام و14 يومًا، فبإمكانهم نقل العدوى للآخرين عن طريق المياه الملوثة.

تعد أعراض أغلب حالات الكوليرا عبارة عن إسهال بسيط أو معتدل يصعب تفرقته عن الإسهال الناتج عن أية مشكلة صحية أخرى. بينما يصاب البعض الآخر بمؤشرات وأعراض شديدة للكوليرا، غالبًا ما تظهر خلال عدة أيام من الإصابة بالعدوى.

أعراض عدوى الكوليرا

يحدث الإسهال الناتج عن الكوليرا فجأةً وقد يسبِّب فقدانًا كبيرًا لسوائل الجسم، وعادةً ما يبدو الإسهال الناتج عن الكوليرا باهتًا، ويشبه مياه الأرز.

يصاب مريض الكوليرا بالقيء في المراحل الأولى، ويمكن أن يدوم لساعات، أما الجفاف فقد يصاب به الشخص بعد ساعات من ظهور أعراض الكوليرا، وتتراوح حدته من بسيط لحاد.

من مؤشرات وأعراض الجفاف بسبب الكوليرا الإرهاق، وجفاف الفم، والعطش الشديد، وجفاف وذبول الجلد، وقد يسبب الجفاف فقدان المعادن من الجسم بسرعة، وهي المسؤولة عن الحفاظ على توازن السوائل في جسمك.



أسباب مرض الكوليرا ومتى يجب زيارة الطبيب

تنتج عدوى الكوليرا بسبب أحد أنواع البكتيريا، يسمى ضمة الكوليرا. الآثار المميتة للمرض هي نتيجة لسم تفرزه البكتيريا في الأمعاء الدقيقة و يتسبب السم في إفراز الجسم لكميات هائلة من الماء، مما يؤدي إلى الإصابة بالإسهال وفقدان سريع للسوائل والأملاح.

يعد جميع الأشخاص معرضين للإصابة بالكوليرا، باستثناء الرضع الذين يحصلون على المناعة من الأمهات المرضعات اللاتي سبق لهن الإصابة بالكوليرا. ومع ذلك، هناك عوامل معينة يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض، أو أكثر عرضة للإصابة بعلامات وأعراض حادة.

مضاعفات مرض الكوليرا

يُمكن أن تُصبح الكوليرا من أسرع الأمراض القاتلة، فقد تؤدِّي لفقد سريع لكميات كبيرة من السوائل، وبالتالي يموت المرضى الذين لم يتلقَّوا العلاج بعد ساعات أو أيام من ظهور أول أعراض الكوليرا؛ وذلك بسبب الجفاف وهبوط الدورة الدموية.

على الرغم من أن الجفاف وهبوط الدورة الدموية هما أسوأ مضاعفات الإصابة بالكوليرا؛ إلا أن مشكلات أخرى قد تحدث، مثل انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم).

يفقد المرضى المصابون بالكوليرا كميات كبيرة من المعادن في البراز، بما فيها البوتاسيوم. يُؤثِّر انخفاض مستويات البوتاسيوم على القلب ووظائف الأعصاب؛ وهو ما يُشكِّل خطرًا على الحياة.



احتياطات من مرض الكوليرا

تعد الكوليرا من الحالات النادرة، وإن خطر إصابتك بالمرض منخفض للغاية إذا اتبعت هذه الاحتياطات:

-غسل يديك بالصابون والماء بشكل متكرِّر، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناوُل الطعام. افركي الصابونة، بللي اليدين معًا لمدة 15 ثانية على الأقل قبل الشَّطف وإذا لم يتوفَّر الماء والصابون، استخدمي معقِّم اليدين الذي يحتوي على الكحول الطبي.

-شرب الماء الآمن فقط، بما في ذلك المياه المعبَّأة في زجاجات أو الماء الذي قمت بغليه أو تعقيمه بنفسك. استخدمي المياه المعبأة حتى لتنظيف أسنانك.

-تعتبر المشروبات الساخنة آمنة بشكل عام، مثل المشروبات المعلبة أو المعبأة في زجاجات، ولكن امسحي الزجاجة من الخارج قبل فتحها.

- لا تضيفي الثلج إلى مشروباتك إلا إذا صنعته بنفسك باستخدام مياه آمنة.

-تجنَّبي السوشي، وكذلك الأسماك والمأكولات البحرية النيئة أو المطبوخة بشكل غير صحيح من أي نوع.

-التزمي بالفواكه والخضروات التي يمكنك تقشيرها بنفسك، مثل الموز والبرتقال والأفوكادو. وابتعدي عن السلطات، والفواكه التي لا يمكن تقشيرها مثل العنب والتوت.

المصدر : موقع mayoclinic

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص عند ظهور أعراض المرض .

اقرئي أيضا : أعراض طويلة المدى لفيروس كورونا