شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السرطان.. 7 أطعمة تناولها بأمان أثناء العلاج الكيميائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان هو حالة تبدأ فيها الخلايا في الجسم بالنمو دون حسيب ولا رقيب ، مما يؤدي إلى تكوين أورام يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

يعد العلاج الكيميائي أحد الخيارات العلاجية الرائدة لأنواع مختلفة من السرطان، يتضمن هذا الإجراء الإشعاع الذي يتم استخدامه لحرق الخلايا السرطانية ومنعها من النمو أو التطور أكثر. لذلك ، من المهم الحرص على النظام الغذائي للمريض الذي يخضع للعلاج الكيميائي. يساعد النظام الغذائي المتوازن أثناء علاج السرطان في الحفاظ على وظائف الجسم على النحو الأمثل.

وفقا لموقع " thehealthsite" نظرة على 7 أطعمة يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي عند الخضوع للعلاج الكيميائي.

الأطعمة التي يمكنك تناولها أثناء العلاج الكيميائي

إذا كنت في رحلة علاج السرطان، فعليك إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي من أجل التعافي السريع:

الشوفان

الشوفان مليئ بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مثل الكربوهيدرات والبروتين ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الدهون الصحية أكثر من معظم الحبوب، يمكنك أيضًا إضافة فواكه موسمية لتحسين المذاق والمستويات الغذائية لهذه الوجبة.

الأفوكادو

هذه الفاكهة الرائعة مليئة بالعديد من العناصر الغذائية، غنية بشكل خاص بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية، والتي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL (الضار) مع رفع الكوليسترول HDL (الجيد).

البيض

وفقًا للخبراء ، يمكن أن يساعد تناول البيض في محاربة التعب بسبب إمدادها السخي بالبروتين والدهون، ما يقرب من 6 جرامات من البروتين و 4 جرامات من الدهون في بيضة واحدة متوسطة الحجم (44 جرامًا).

المكسرات والفواكه الجافة

من أفضل الوجبات الخفيفة والخيارات الجيدة لإعطاء الجسم الكمية المطلوبة من العناصر الغذائية التي يحتاجها هو إضافة حفنة من المكسرات والفواكه الجافة إلى نظامك الغذائي.

بذور اليقطين

بذور اليقطين غنية بالدهون والبروتينات ومضادات الأكسدة مثل فيتامين هـ، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات، لذلك ، يُنصح الأطباء باستهلاك بذور اليقطين أثناء العلاج الكيميائي.

السمك

الأسماك غنية بالأوميجا 3 والبروتينات، وفقًا للخبراء، يوصى بتناول حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا عندما تكون في العلاج الكيميائي.

العصائر الطبيعية

العصائر مصنوعة من الفواكه الموسمية والبذور وما لا، كل ما عليك فعله هو أخذ الخلاط وإضافة الفواكه والخضروات المتوفرة في ثلاجتك والكمية المطلوبة من الحليب حتى يصبح مزج الفواكه والخضروات أسهل.