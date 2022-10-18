شكرا لقرائتكم خبر عن 4 استراتيجيات طبيعية لمواجهة الأدمان.. منها التمارين والمكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما يكون الإدمان هروبا من بعض الضغوط والظروف القاسية في الحياة ، او مجرد عرض لعدد من المشكلات الأساسية الأخرى ، مثل الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة والقلق وما إلى ذلك، وفقا لما نشره موقع thedoctorweighsin

و هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك دمجها بشكل مريح لمساعدتك في التغلب على الإدمان ومنها :

1 - الفيتامينات والمكملات الغذائية

، يوصي بعض المتخصصين في الإدمان بتناول فيتامينات ومكملات معينة خلال مراحل التعافي الأولية ، حيث يؤثر الإدمان بشكل كبير على الصحة ويؤثر على كل شيء من الكبد إلى الاحتياجات الغذائية والنوم ، و تؤدي التأثيرات السامة للعقاقير ، فضلاً عن نقص التغذية السليمة والراحة ، إلى انخفاض في وظائف الأعضاء مما يعني أن الجسم غير قادر على امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية كما ينبغي، و يؤدي هذا أيضًا إلى التهيج وتقلب المزاج وزيادة الحساسية .

2 – السيطرة على المشاعر بالتأمل

يمكنك تعلم السيطرة على مشاعرك بدلاً من السماح لها بالسيطرة عليك، والتأمل طريقة ساعدت الكثير من الناس ، مثل المدمنين ، على إدارة فراغهم، حيث ان تخصيص بعض الوقت الهادئ لنفسك مع بعض الموسيقى الهادئة أو حتى دليل لإعطائك القليل من التوجيه أثناء التأمل يتيح لك الفرصة للتأمل والعمل بصبر من خلال المشاعر والعواطف، سيساعدك هذا بدوره على تعلم كيفية التعامل بشكل أفضل مع المحفزات والمحفزات السلبية عند حدوثها،

ويعد تعلم أو إنشاء أعمال فنية وموسيقى طريقة رائعة للتعبير عن نفسك دون التسبب في أي ضرر لنفسك أو لأي شخص آخر، و أن تكون قادرًا على التنفيس عن المشاعر التي لا تشعر بالراحة عند مشاركتها بصوت عالٍ وينتهي بك الأمر بشيء جميل يساعد على تقدير جميع جوانب الحياة دون الشعور بالإرهاق من السلبية، و من المعروف أيضًا أن العلاج بالفن والموسيقى يعزز الثقة بالنفس ويخفض مستويات القلق.

3 - التمرين المنتظم

معظم المدمنين ليسوا أشخاص نشيطين، و يجد الكثيرون أنفسهم يشعرون بالتعب والركود طوال الوقت، و قلة النشاط ، والرغبة في الاسترخاء طوال الوقت ، أو عدم الرغبة في أن تكون منتجًا قد يزيد من الاعتماد على الإدمان، وثبت أن التمرين المنتظم بأي شكل من الأشكال يعزز الثقة والعزم على تعافي المدمنين. إنها طريقة صحية للبقاء مشغولاً ، وتقوي ، وبناء تركيزك ، والتخلص من التوتر ، والحصول على نوم أفضل ، ومساعدتك على الشعور بتحسن كبير عن نفسك.

4 - استخدام الأعشاب

هناك أيضًا عدد قليل من الخيارات الطبيعية غير التقليدية التي يمكن أن تساعد في علاج الاضطرابات الفسيولوجية والنفسية الموجودة في تعافي المدمنين، و العلاج بالروائح والشاي وزيوت التدليك كلها خيارات قابلة للتطبيق، و هناك أيضًا أعشاب معينة عند استخدامها بمفردها أو مع بعضها البعض ، والتي يمكن أن تساعد في تحقيق انتعاش ناجح وطويل الأمد، مثل الجينسنغ والأشواغاندا والروديولا