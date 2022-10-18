شكرا لقرائتكم خبر عن علامات وسلوكيات تدل على إصابة طفلك بالتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب طيف التوحد (ASD) هو اضطراب عصبي ونمائي يؤثر على كيفية تفاعل الناس مع الآخرين والتواصل والتعلم والتصرف، و على الرغم من أنه يمكن تشخيص التوحد في أي عمر ، إلا أنه يوصف بأنه "اضطراب في النمو" لأن الأعراض تظهر بشكل عام في العامين الأولين من العمر.

وحسب ما ذكره موقع يعرف التوحد باسم اضطراب "الطيف" نظرًا لوجود تباين كبير في نوع وشدة الأعراض التي يعاني منها الأشخاص.

يمكن تشخيص الأشخاص من جميع الأجناس والأعراق بالتوحد على الرغم من أن اضطراب طيف التوحد يمكن أن يكون اضطرابًا مدى الحياة ، إلا أن العلاجات والخدمات يمكن أن تحسن أعراض الشخص وأدائه اليومي توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن يخضع جميع الأطفال لفحص التوحد، و يجب على مقدمي الرعاية التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية لأطفالهم حول فحص أو تقييم ASD.

علامات وأعراض اضطراب طيف التوحد

يعاني الأشخاص المصابون باضطراب طيف التوحد من صعوبة في التواصل الاجتماعي والتفاعل ، ومصالح مقيدة وسلوكيات متكررة، و تقدم القائمة أدناه بعض الأمثلة على أنواع السلوك الشائعة لدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب طيف التوحد.

لن يكون لدى جميع الأشخاص المصابين بالتوحد جميع السلوكيات ، ولكن معظمهم سيكون لديهم العديد من السلوكيات المدرجة أدناه.

قد تشمل سلوكيات التواصل الاجتماعي / التفاعل ما يلي:

-إجراء اتصال بصري ضئيل أو غير متسق

-الظهور بعدم النظر إلى الأشخاص الذين يتحدثون أو الاستماع إليهم

-مشاركة الاهتمامات أو المشاعر أو الاستمتاع بالأشياء أو الأنشطة بشكل غير متكرر (بما في ذلك عن طريق عدم تكرار الإشارة إلى الأشياء أو إظهارها للآخرين)

-عدم الاستجابة أو التباطؤ في الاستجابة لاسم الفرد أو على العطاءات اللفظية الأخرى للفت الانتباه

-مواجهة صعوبات في المحادثة ذهابًا وإيابًا

-غالبًا ما تتحدث بإسهاب عن موضوع مفضل دون ملاحظة عدم اهتمام الآخرين به أو دون إعطاء الآخرين فرصة للرد

-عرض تعابير الوجه والحركات والإيماءات التي لا تتطابق مع ما يقال

-نبرة صوت غير معتادة قد تبدو غنائية أو مسطحة وشبيهة بالروبوت

-تواجه مشكلة في فهم وجهة نظر شخص آخر أو عدم القدرة على التنبؤ بأفعال الآخرين أو فهمها

-صعوبات في تعديل السلوكيات مع المواقف الاجتماعية

-صعوبات المشاركة في اللعب التخيلي أو تكوين الصداقات

قد تشمل السلوكيات المقيدة / المتكررة:

-تكرار سلوكيات معينة أو اتخاذ سلوكيات غير معتادة ، مثل تكرار الكلمات أو العبارات (سلوك يسمى echolalia )

-أن يكون لديك اهتمام شديد دائم بموضوعات محددة ، مثل الأرقام أو التفاصيل أو الحقائق

-إظهار الاهتمامات المركزة بشكل مفرط ، مثل الأشياء المتحركة أو أجزاء من الكائنات

-الانزعاج من التغييرات الطفيفة في الروتين وصعوبة في التحولات

أن تكون أكثر حساسية أو أقل حساسية من الأشخاص الآخرين للمدخلات الحسية ، مثل الضوء أو الصوت أو الملابس أو درجة الحرارة

قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب طيف التوحد أيضًا من مشاكل في النوم والتهيج.

قد يتمتع الأشخاص المصابون بالتوحد أيضًا بالعديد من نقاط القوة ، بما في ذلك:

-القدرة على تعلم الأشياء بالتفصيل وتذكر المعلومات لفترات طويلة من الزمن

أن تكون متعلمًا بصريًا وسمعيًا قويًا

-التفوق في الرياضيات أو العلوم أو الموسيقى أو الفن

الأسباب وعوامل الخطر

لا يعرف الباحثون الأسباب الرئيسية لاضطراب طيف التوحد ، ولكن تشير الدراسات إلى أن جينات الشخص يمكن أن تعمل جنبًا إلى جنب مع جوانب بيئتها للتأثير على التطور بطرق تؤدي إلى اضطراب طيف التوحد، و تتضمن بعض العوامل المرتبطة بزيادة احتمالية الإصابة باضطراب طيف التوحد ما يلي:

-وجود شقيق مصاب باضطراب طيف التوحد

-أن يكون لديك آباء أكبر سنًا

-الإصابة بحالات وراثية معينة (مثل متلازمة داون أو متلازمة X الهش)

-انخفاض الوزن عند الولادة

تشخيص اضطراب طيف التوحد

يقوم مقدمو الرعاية الصحية بتشخيص اضطراب طيف التوحد من خلال تقييم سلوك الشخص وتطوره، و يمكن عادةً تشخيص اضطراب طيف التوحد بشكل موثوق في سن الثانية، ومن المهم السعي للحصول على تقييم في أقرب وقت ممكن. كلما تم تشخيص اضطراب طيف التوحد في وقت مبكر ، كلما بدأت العلاجات والخدمات بشكل أسرع.

التشخيص عند الأطفال الصغار

غالبًا ما يكون التشخيص عند الأطفال الصغار عملية من مرحلتين.

المرحلة 1: فحص النمو العام أثناء فحوصات صحة الطفل

يجب أن يخضع كل طفل لفحوصات صحية للطفل مع طبيب أطفال أو مقدم رعاية صحية في مرحلة الطفولة المبكرة، و توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن يخضع جميع الأطفال لفحص التأخر في النمو في زياراتهم الصحية للأطفال التي تتراوح مدتها بين 9 و 18 و 24 أو 30 شهرًا ، مع فحوصات محددة للتوحد في زياراتهم الصحية التي تستغرق 18 و 24 شهرًا.

و قد يخضع الطفل لفحص إضافي إذا كان معرضًا لخطر كبير للإصابة باضطراب طيف التوحد أو مشاكل في النمو، و يشمل الأطفال المعرضون لخطر كبير أولئك الذين لديهم أحد أفراد أسرتهم مصاب بالتوحد ، ويظهرون بعض السلوكيات التي تعتبر نموذجية لاضطراب طيف التوحد ، أو لديهم آباء أكبر سنًا ، أو لديهم حالات وراثية معينة ، أو لديهم وزن منخفض جدًا عند الولادة.

يعتبر النظر في تجارب مقدمي الرعاية ومخاوفهم جزءًا مهمًا من عملية الفحص للأطفال الصغار. قد يطرح مقدم الرعاية الصحية أسئلة حول سلوكيات الطفل ويقيم تلك الإجابات بالاقتران مع معلومات من أدوات فحص ASD والملاحظات السريرية للطفل. اقرأ المزيد عن أدوات الفحص على موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

إذا أظهر الطفل اختلافات في النمو في السلوك أو الأداء أثناء عملية الفحص هذه ، فقد يحيل مقدم الرعاية الصحية الطفل لإجراء تقييم إضافي.

المرحلة الثانية: التقييم التشخيصي الإضافي

من المهم اكتشاف وتشخيص الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد بدقة في أقرب وقت ممكن ، حيث سيسلط ذلك الضوء على نقاط قوتهم وتحدياتهم الفريدة. يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر أيضًا مقدمي الرعاية في تحديد الخدمات والبرامج التعليمية والعلاجات السلوكية التي من المرجح أن تكون مفيدة لأطفالهم.

سيقوم فريق من مقدمي الرعاية الصحية الذين لديهم خبرة في تشخيص ASD بإجراء التقييم التشخيصي. قد يشمل هذا الفريق أطباء أعصاب الأطفال وأطباء الأطفال التنمويين وأخصائيي أمراض النطق واللغة وعلماء نفس الأطفال والأطباء النفسيين والمتخصصين التربويين والمعالجين المهنيين.

من المرجح أن يشمل التقييم التشخيصي ما يلي:

الفحوصات الطبية والعصبية

تقييم قدرات الطفل المعرفية

تقييم قدرات الطفل اللغوية

مراقبة سلوك الطفل

محادثة متعمقة مع مقدمي الرعاية للطفل حول سلوك الطفل وتطوره

تقييم المهارات المناسبة للعمر اللازمة لإكمال الأنشطة اليومية بشكل مستقل ، مثل الأكل وارتداء الملابس واستخدام المرحاض

نظرًا لأن ASD هو اضطراب معقد يحدث أحيانًا مع أمراض أخرى أو اضطرابات التعلم ، فقد يشمل التقييم الشامل ما يلي:

تحاليل الدم

اختبار السمع

قد تؤدي نتيجة التقييم إلى تشخيص رسمي وتوصيات للعلاج.

التشخيص عند الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين

غالبًا ما يكون مقدمو الرعاية والمعلمون أول من يتعرف على أعراض اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين الذين يذهبون إلى المدرسة. قد يقوم فريق التعليم الخاص بالمدرسة بإجراء تقييم أولي ثم يوصي بأن يخضع الطفل لتقييم إضافي مع مقدم الرعاية الصحية الأولية أو مقدم الرعاية الصحية المتخصص في ASD.

قد يتحدث مقدمو الرعاية للطفل مع مقدمي الرعاية الصحية هؤلاء حول الصعوبات الاجتماعية لأطفالهم ، بما في ذلك مشاكل التواصل الدقيق. قد تتضمن اختلافات الاتصال الدقيقة هذه مشاكل في فهم نبرة الصوت أو تعابير الوجه أو لغة الجسد، و قد يواجه الأطفال والمراهقون الأكبر سنًا صعوبة في فهم أشكال الكلام أو الفكاهة أو السخرية. قد يواجهون أيضًا مشكلة في تكوين صداقات مع أقرانهم.

التشخيص عند البالغين

غالبًا ما يكون تشخيص ASD عند البالغين أكثر صعوبة من تشخيص ASD عند الأطفال في البالغين ، يمكن أن تتداخل بعض أعراض اضطراب طيف التوحد مع أعراض اضطرابات الصحة العقلية الأخرى ، مثل اضطراب القلق أو اضطراب نقص الانتباه / فرط النشاط (ADHD).

يجب على البالغين الذين يلاحظون علامات وأعراض اضطراب طيف التوحد التحدث مع مقدم الرعاية الصحية وطلب الإحالة لتقييم اضطراب طيف التوحد. على الرغم من أن تقييم ASD لدى البالغين لا يزال قيد التحسين ، يمكن إحالة البالغين إلى أخصائي علم النفس العصبي أو أخصائي علم النفس أو الطبيب النفسي الذي لديه خبرة في ASD. سيسأل الخبير عن:

التفاعل الاجتماعي وتحديات الاتصال

القضايا الحسية

السلوكيات المتكررة

المصالح المقيدة

قد يشمل التقييم أيضًا محادثة مع مقدمي الرعاية أو أفراد الأسرة الآخرين للتعرف على التاريخ النمائي المبكر للشخص ، والذي يمكن أن يساعد في ضمان التشخيص الدقيق.

يمكن أن يساعد الحصول على التشخيص الصحيح لاضطراب طيف التوحد كشخص بالغ على فهم التحديات السابقة وتحديد نقاط القوة الشخصية والعثور على النوع المناسب من المساعدة الدراسات جارية لتحديد أنواع الخدمات والدعم الأكثر فائدة لتحسين الأداء والتكامل المجتمعي للشباب والبالغين في سن التحول من التوحد.