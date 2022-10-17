كيف تدرب عقلك على اشتهاء الطعام الصحى؟

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القاهرة - سامية سيد - تناول الطعام الصحى، مهم جدا للصحة العامة وحين أن الكثير من الناس يتوقفون عن تناول الطعام بسبب الاكتئاب، على النقيض نجد أن الكثير منا يصرف فى تناول الكثير من الأكل الصحى، وهو ما يسبب الإفراط في تناول الطعام غير الصحي والاضطراب.

كيف يعزز الإجهاد زيادة الوزن والرغبة الشديدة غير الصحية

وفقًا لخبراء الصحة العقلية حسب موقع " timesnownews "، يفرز جسم الإنسان هرمون التوتر "الكورتيزول" عندما يشعر دماغنا بالخطر، يرفع الكورتيزول معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

من المعروف أن الكورتيزول يعزز زيادة الوزن ودهون البطن والحشوية، وهي نوع من الدهون السامة التي تحيط بالأعضاء الداخلية، أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الكورتيزول يميلون إلى أن يكون لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى.

كشفت العديد من الأبحاث أن الناس يميلون إلى تناول المزيد من السكريات غير الصحية ، والأطعمة المصنعة ، والصوديوم ، والصودا ، وما إلى ذلك عندما يكونون تحت الضغط.

كيف تدرب عقلك على تناول الطعام الصحي ؟قلل من الوجبات السريعة ببطء:

إذا كنت تأكل الكثير من الأطعمة المصنعة، فلا تتخلص من هذه العادة على الفور، لأنها ستعود في وقت قصير، قلل تدريجيًا وخذ خطوة واحدة في كل مرة.

تعرف على الأطعمة المحفزة لديك:

لدينا جميعًا طعام يثير الرغبة الشديدة لدينا، في حين أن بعض الشوكولاتة صديقة عندما تكون في حالة من الراحة والخروج، فإن البعض الآخر يسرف في تناول الآيس كريم عند الإجهاد، لذا تعرف على محفزاتك وتصرف وفقًا لذلك.

حافظ على الأطعمة الصحية في متناول يدك:

من المهم جدًا الاحتفاظ في مطبخك ومخزنك بالوجبات الخفيفة الصحية والطعام لتقليل الوجبات السريعة، كلما شعرت بالرغبة في تناول وجبة خفيفة ، فقط افتح الثلاجة وأخرج تلك الفاكهة التي كنت تخطط لتناولها منذ فترة طويلة الآن.

قلل من تناول الحلويات:

عزز من عزيمتك في عقلك لتقول لا للحلويات والأطعمة السكرية لأنها تسبب المزيد من التوتر.

تناول المزيد من البروتين والألياف:

لا يعتبر كل من البروتين والألياف مغذيين ومغذيين فحسب، بل يبقيانك ممتلئًا أيضًا لفترة أطول، مما يساعد على التخلص من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة.