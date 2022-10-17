شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة يمكن أن تسبب الصداع.. منها اللحوم المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تسبب بعض الأطعمة نوبات الصداع النصفي وأنواع الصداع الأخرى. ولكن ليست كل مسببات الصداع المعروفة تستحق سمعتها السيئة ، و في بعض الأحيان ، قد يكون الطعام مساهمًا بسيطًا في نوبات الصداع النصفي لدى عدد قليل من الأشخاص ، في حين أن الأطعمة الأخرى قد يتم تعريفها بشكل خاطئ على أنها محفزات، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

فيما يلي بعض الأطعمة والمشروبات والمكونات التي ترتبط عادةً بالصداع ونوبات الصداع النصفي - وما يجب أن تعرفه عن مدى قوة هذا الارتباط في الواقع.

1 - الشوكولاتة

غالبًا ما يصاب الكثير من الناس بالصداع بعد وقت قصير من تناول الشوكولاتة ، مما يؤدي بشكل مفهوم إلى الاعتقاد بأن الشوكولاتة تسبب الصداع، لكن اتضح أن الأمر قد لا يكون كذلك، ووجدت مراجعة للدراسات التي أجريت على الشوكولاتة والصداع النصفي أن عددًا قليلاً من الأشخاص حددوا الشوكولاتة كمسبب للصداع. لكن في الدراسات التي تلقى فيها المشاركون إما شوكولاتة أو بديلًا مشابهًا للمذاق دون معرفة ما حصلوا عليه ، لم يكن هناك خطر متزايد للإصابة بالصداع المرتبط بالشوكولاتة.

2- القهوة

يعد تعطيل روتينك المعتاد لاستهلاك الكافيين سببًا شائعًا للصداع، يقول الدكتور داروف: "إذا نمت في وقت متأخر من عطلة نهاية الأسبوع واستيقظت مصابًا بصداع ، فمن المحتمل أن يكون لديك صداع نتيجة انسحاب الكافيين ".

ومع ذلك ، فإن القليل من الكافيين يمكن أن يساعد في الواقع في التخلص من الصداع ، ويتم تضمين الكافيين في بعض علاجات الصداع التي لا تستلزم وصفة طبية . لكن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يجعلك بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بالصداع. تشير الأبحاث إلى أنه للحد من مخاطر الصداع ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أن يحدوا من تناول الكافيين اليومي إلى 200 ملليجرام وأن يستهلكوا نفس الكمية في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.

3 - الجبن المسن

احترس من الجبن المسن إذا كنت تعاني من الصداع النصفي ، ولا يوجد الكثير من الأبحاث حول الجبن كمسبب للصداع النصفي ، ولكن من المتفق عليه عمومًا أن الجبن القديم من المرجح أن يسبب الصداع". قد يكون الجاني مادة تسمى تيرامين ، والتي تتشكل عندما تتحلل البروتينات الموجودة في الجبن بمرور الوقت. كلما طال عمر الجبن ، زاد عدد التيرامين، و بعض الأمثلة على الأجبان القديمة تشمل الجبن الأزرق ، والجبن السويسري ، والجبن الشيدر ، والجودة ، والبارميزان.

4 - اللحوم المصنعة قد تسبب الصداع بعد الأكل

لا توجد دراسات جيدة تقول إن اللحوم المصنعة ستسبب لك الصداع، و لكن النترات المستخدمة كمواد حافظة في النقانق ولحم الخنزير المقدد واللحوم الباردة قد توسع الأوعية الدموية وتسبب الصداع لدى بعض الأشخاص ، وفقًا لمؤسسة الصداع الوطنية . في حين أن كمية هذه المواد الكيميائية في اللحوم تميل إلى أن تكون منخفضة إلى حد ما ، إلا أن بعض الناس قد يكونون حساسين لها بشكل خاص. كما هو الحال مع جميع مسببات الطعام ، فإن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص هي الاحتفاظ بمذكرات طعام وأعراض.

5 - إلقاء اللوم على البرد في الصداع بعد تناول الآيس كريم

الصداع بعد تناول الآيس كريم هو على الأرجح رد فعل على البرد ، وليس الآيس كريم نفسه، و تزداد احتمالية الإصابة بصداع الآيس كريم إذا كنت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة ، وعادة ما يصل الألم إلى ذروته في حوالي 30 إلى 60 ثانية.