شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع من الشوربة تساعد فى إنقاص الوزن.. منها حساء الجزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشوربة من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية وسهلة الهضم ولذيذة أيضًا، وعندما يتم استخدام الخضار في الحساء، فإننا نستهلك المزيد من العناصر الغذائية والألياف مقارنة بالطعام المطبوخ بطرق أخرى، فى هذا التقرير نتعرف على 4 أنواع من الشوربة تساعد في إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

إذا كنت تخطط لإنقاص وزنك، فإليك 5 أنواع من الشوربة سهلة يمكنك تحضيرها بسهولة وبسرعة.

4 أنواع من الشوربة تساعد في إنقاص الوزن



1- شوربة الخضار المشكلهذا هو الحساء اللذيذ والمغذي والذى يساعد فى إنقاص الوزن، تحتاج إلى تنظيف جميع الخضروات وتقطيعها إلى قطع وغليها بعد ذلك ، اطحنها معًا لتشكيل عجينة ناعمة باستخدام نفس الماء الذي تم غليهم فيه. أضف بعض الزبدة ورش القليل من الملح والفلفل واتركها ساخنة. 2- شوربة الدجاج 1- شوربة الخضار المشكلهذا هو الحساء اللذيذ والمغذي والذى يساعد فى إنقاص الوزن، تحتاج إلى تنظيف جميع الخضروات وتقطيعها إلى قطع وغليها بعد ذلك ، اطحنها معًا لتشكيل عجينة ناعمة باستخدام نفس الماء الذي تم غليهم فيه. أضف بعض الزبدة ورش القليل من الملح والفلفل واتركها ساخنة. 2- شوربة الدجاج تعتبر قطع الدجاج قليلة الدسم مصدرًا جيدًا للغاية لمراقبي الوزن، اسلق قطع الدجاج بشكل صحيح واستخدم الشوربة المصفاة، مع إضافة الملح والفلفل والثوم واجعلها ساخنة. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من النكهات إليها عن طريق إضافة الخضار المسلوقة.

3- شوربة الجزرحساء الجزر السميك الكريمي واللذيذ غني بالعناصر الغذائية ويساعد فى ملء معدتك وإنقاص وزنك.

في مقلاة ، نأخذ ملعقة كبيرة من الزبدة ونضيف البصل المفروم والثوم ونقليها لبعض الوقت يُضاف الجزر المقطّع بشكل صحيح إلى هذا ويُغلى حتى ينضج الجزر بشكل صحيح.

الآن دع هذا الخليط يبرد انقله إلى الخلاط واخلطه حتى يصبح ناعمًا.

انقله إلى مقلاة واغلي الخليط أضف الملح والفلفل وعصير الليمون وتناولها وهي ساخنة.

4- شوربة قرع العسلخذ قرع العسل الناضج، قم بإزالة جلده وقطعه إلى قطع أكبر ثم قم بشويه في الفرن.

نأخذ بعض الزبدة في مقلاة ونضيف إليها بعض قطع الزنجبيل والثوم اقلي هذه لبعض الوقت. أضف اليقطين المحمص إلى هذا وقم بطهيه لبعض الوقت لتحقيق الاتساق ، يمكنك إضافة الماء أو مرق الدجاج ، حسب ما تفضله.

امزجه جيدًا حتى يتكون معجونًا ناعمًا أضف الملح والفلفل والزبدة إلى ذلك.