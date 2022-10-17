أفضل أطعمة فى الخريف والشتاء لتقوية مناعتك وتحسين صحتك

القاهرة - سامية سيد - مع دخول فصل الخريف والشتاء وزيادة برودة الجو نحتاج إلى تناول الأطعمة التي تشعرنا بالدف وتقوي مناعتنا ضد أمراض البرد والأنفلونزا، في هذا التقرير نتعرف على أفضل أطعمة في الخريف والشتاء لتقوية مناعتك وتحسين صحتك، بحسب موقع eatright.

أفضل أطعمة في الخريف والشتاء لتقوية مناعتك وتحسين صحتك

1- قرع العسلقرع العسل أو اليقطين مليء بالألياف وبيتا كاروتين، الذى يعطيه لونه البرتقالي النابض بالحياة، ويتحول بيتا كاروتين إلى فيتامين أ في الجسم ، وهو أمر رائع لبشرتك وعينيك. 2- البنجر

البنجر صالح للأكل من الخضروات الورقية، واللون الأحمر في البنجر ناتج عن مادة كيميائية نباتية تسمى بيتانين، مما يجعل عصير البنجر بديلاً طبيعيًا لتلوين الطعام الأحمر.

يعتبر البنجر مصدرًا طبيعيًا للنترات وقد يساعد في دعم ضغط الدم الصحي تحميص البنجر أو تبخيره بالكامل يزيل عناء التقشير - ينزلق الجلد بسهولة بعد الطهي.