شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية لتعزيز التئام الجروح.. منها تناول أطعمة غنية بفيتامين سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتئم معظم الجروح التي تصيب الأشخاص الأصحاء بسرعة عندما تظل نظيفة وخالية من العدوى، في حين أن الأنواع الأخرى من الجروح أكثر خطورة وتتطلب تدخلًا طبيًا وقد تشمل الجروح الخطيرة قرح الفراش، حيث تشكل هذه الجروح خطرًا على الأشخاص طريحي الفراش أو يستخدمون كرسيًا متحركًا، في هذا التقرير نقدم 5 نصائح غذائية لتعزيز التئام الجروح، بحسب موقع "eatright".





نصائح لتعزيز التئام الجروح بالتغذية الجيدةقد تساعد الخيارات الغذائية الصحية في التعافي من خلال توفير السعرات الحرارية والفيتامينات والمعادن والبروتينات.

خطط لوجبات خفيفة صحية ومتوازنة وتتضمن الكمية المناسبة من الأطعمة من جميع مجموعات الأطعمة البروتينية والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والحبوب.

-اختر الخضار والفواكه الغنية بفيتامين سي، مثل البروكلي أو الفراولةللحصول على كمية كافية من الزنك ، اختر الحبوب المدعمة والأطعمة البروتينية ، مثل اللحم البقري أو الدجاج أو المأكولات البحرية أو الفاصوليا.

قد تتطلب بعض الجروح تناول كميات أكبر من بعض الفيتامينات والمعادن لدعم الالتئام.

تناول كمية كافية من البروتين على مدار اليوم. أدخل مصدرًا للبروتين في كل وجبة أو وجبة خفيفة. قد تشمل القائمة النموذجية البيض المخفوق ، الزبادي أو الجبن لتناول وجبة خفيفة والدجاج.





حافظ على رطوبتك بالماء أو غيره من المشروبات غير المحلاةبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، قم بالتحكم في مستويات السكر في الدم للمساعدة في منع تطور الجروح ودعم الشفاء والتعافي.