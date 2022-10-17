شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع من الأطعمة تدعم الذاكرة.. منها الخضراوات الداكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشعر بالنسيان، فقد يكون ذلك بسبب قلة النوم أو عدد من الأسباب الأخرى، بما في ذلك الوراثة ومستوى النشاط البدني ونمط الحياة والعوامل البيئية، ومع ذلك، ليس هناك شك في أن النظام الغذائي يلعب أيضًا دورًا في صحة الدماغ، في هذا التقرير نتعرف على أفضل الأطعمة لتحسين صحة المخ والذاكرة، بحسب موقع eatright.

إن أفضل قائمة لدعم الذاكرة ووظائف الدماغ تشجع تدفق الدم الجيد إلى الدماغ - تشبه إلى حد كبير ما تأكله لتغذية قلبك وحمايته.

وجدت الأبحاث أن حمية البحر الأبيض المتوسط قد تساعد في الحفاظ على الدماغ من أمراض الشيخوخة، وهناك مجموعة متزايدة من الأدلة تربط بين الأطعمة مثل تلك الموجودة في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي والوظيفة الإدراكية والذاكرة واليقظة بشكل أفضل.