أفضل 8 أطعمة يجب تناولها من أجل رحم صحي

بيروت - نادين محمد - الرحم عضو حيوي في جسم المرأة، ويمكن لبعض الأطعمة المغذية والمتوفرة بسهولة أن تعزز صحة الرحم.

وعندما تحاولين الإنجاب، من الحكمة أن تبحثي عن أطعمة مقوية للرحم. إليك أبرز الأطعمة الصحية التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي لرحم صحي.

في ما يلي أهم 8 أطعمة تعزز صحة الرحم

1. الألياف:

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالألياف في التخلص من السموم من الجسم، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في التخلص من هرمون الإستروجين المفرط الذي قد يتم تخزينه في جسمك، ويمنع تكون الأورام الليفية الرحمية، وعند تناول نظام غذائي غني بالألياف، من المهم أن تتناولي حوالي 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا.

2. الخضار:

تعد الخضروات مصدرًا كبيرًا للكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات. اتباع نظام غذائي غني بالخضروات لتقليل خطر الإصابة بالأورام الليفية.

3. الفواكه:

قد تساعد الفواكه، الغنية بفيتامين C والبيوفلافونويد، في إعاقة نمو الأورام الليفية في الرحم و الحفاظ على صحة الجهاز التناسلي.

يمكن أن يتم تناول الفاكهة بين الوجبات عندما تشعرين بالجوع، سيساعد ذلك على منعك من تناول الوجبات السريعة، وأيضًا توفير العناصر الغذائية التي يحتاجها رحمك للبقاء بصحة جيدة.

4. منتجات الألبان:

الاستهلاك اليومي لمنتجات الألبان مثل الزبادي والجبن والحليب والزبدة ضروري لصحة الرحم.

5. الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، فهي لا تساعد فقط في الحفاظ على رحم صحي، ولكنها قد تساعد أيضًا في علاج الأورام الليفية في الرحم. يجب على النساء المصابات بالأورام الليفية في الرحم تناول الشاي الأخضر بانتظام لمدة 8 أسابيع تقريبًا. قد يساعد هذا في تقليل عدد الأورام الليفية.



6. الليمون:

الليمون غني بفيتامين سي ويساعد على تعزيز جهاز المناعة لدينا، يساعد الفيتامين أيضًا في تحسين مناعة الرحم، وبالتالي منع العدوى. تناولي كوبًا من الماء الدافئ مع عصير الليمون فيه كل يوم في الصباح. قد يساعد ذلك في تحسين صحة الرحم.

7. المكسرات والبذور:

يحتاج جسمك إلى البذور والمكسرات للحفاظ على توازن الهرمونات. استهلكي البذور والمكسرات، مثل اللوز، وبذور الكتان والكاجو. فهي غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والكوليسترول الجيد. قد تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في القضاء على الأورام الليفية وتقليل خطر الإصابة بسرطان الرحم.

8. زيت الخروع:

تناول زيت الخروع قد يساعد في علاج أكياس المبيض والأورام الليفية الرحمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود حمض الريسينوليك في زيت الخروع يساعد على تقوية جهاز المناعة لديك. وجعل الرحم أكثر مقاومة للعدوى.



المصدر : موقع stylecraze

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