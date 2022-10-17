شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر ببرودة جسمك بشكل مفاجىء؟.. 4 أسباب وراء ذلك أبرزها الأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الأشخاص يتعرضون للشعور ببرودة في الجسم دون سابق إنذار، أي بشكل مفاجيء، وهذا الأمر يعد علامة علي الإصابة بمرض ما في حالة استمراره وتكرار هذا الأمر لفترة طويلة.

وحول ذلك قدم موقع “HEALTHLINE” أبرز وأهم الأسباب المؤدية للشعور ببرودة الجسم بشكل مفاجيء، ومنها: