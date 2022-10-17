شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض طنين الأذن المرتبط بالحساسية وكيفية علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث طنين الأذن عندما يتطور ضغط غير طبيعي في الأذن الداخلية أو الأذن الوسطى، يمكن أن يكون هذا نتيجة مباشرة للاحتقان الناجم عن الحساسية، ، إذا كنت مصابًا بالحساسية ، فأنت في خطر كبير للإصابة بطنين الأذن، يمكن أن تكون نغمة هذا الرنين عالية أو منخفضة ، و قد تسمع أيضًا صوتًا مختلفًا تمامًا ، مثل النقر أو الطنين أو الزئير أو حتى الهسهسة ، وفى السطور القادمة سنوضح أعراض طنين الأذن المرتبط بالحساسية وكيفية علاجه، وفقا لما نشره موقع "verywellhealth".

تشمل أعراض الحساسية الشائعة ما يلي:

إحتقان بالأنف

سيلان الأنف

العطس

السعال

حكة في العين والأنف أو الفم

صفير

ضيق في التنفس

إعياء

صداع الراس



الحالات المرتبطة بالحساسية التى تزيد من خطر الإصابة بطنين الأذن: الحالات المرتبطة بالحساسية التى تزيد من خطر الإصابة بطنين الأذن:

التهاب الأنف التحسسي : هذه الحالة المعروفة أيضًا باسم حمى القش تصف مجموعة من أعراض الحساسية التي تؤثر على أنفك وجيوبك الأنفية.

التهابات الجيوب الأنفية : الجيوب الأنفية عبارة عن مساحات مملوءة بالهواء في أنفك ووجهك وتصبح مسدودة بالمخاط عند الإصابة بالحساسية، يمكن أن تنمو البكتيريا والفيروسات والفطريات في المخاط ، مما يؤدي إلى التهابات الجيوب الأنفية.

التهابات الأذن : يمكن أن يحدث احتقان والتهاب في أذنيك إذا كنت تعاني من الحساسية ، مما يؤدي إلى التهابات الأذن .

ضعف قناة استاكيوس : يربط أنبوب أوستاكي حلقك بأذنك الوسطى، يمكن أن يسد هذا الأنبوب أو يلتهب بسبب الحساسية ، ويمكن أن يحدث طنين الأذن.

انسداد الأذن : تزيد الحساسية من إنتاج شمع الأذن ، مما قد يؤدي إلى انسداد الأذنين ويؤدي إلى طنين الأذن.





مشاكل الأذن والسمع الأخرى المرتبطة بالحساسيةطنين الأذن ليس التأثير الجانبي الوحيد للحساسية التي يمكن أن تؤثر على أذنيك وسمعك، يمكن أن يؤدي الالتهاب وتراكم السوائل إلى إسكات الأصوات ، كما لو كنت تستمع إلى شخص يتحدث وأنت تحت الماء تحدث هذه الحالة ، التي تسمى فقدان السمع التوصيلي ، عندما لا تستطيع الموجات الصوتية الانتقال بشكل فعال إلى الأذن الوسطى.

العلاج

غالبًا ما يمكن علاج طنين الأذن وأعراض الحساسية الأخرى بشكل فعال بالأدوية وأنواع التدخل الأخرى ، مثل:

الأدوية : يمكن أن تساعد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان في تخفيف أعراض الحساسية وتقليل الطنين، تمنع مضادات الهيستامين المواد الكيميائية التي يطلقها جهازك المناعي والتي تسبب الأعراض، تعمل مزيلات الاحتقان على تقليل تراكم المخاط في الممرات الأنفية والجيوب الأنفية عن طريق ترقق المخاط وتقليل الالتهاب.

محلول الملح : شطف الممرات الأنفية والجيوب الأنفية بالماء المقطر ومحلول الملح يمكن أن يقلل المخاط الزائد الذي يساهم في طنين الأذن ويغسل البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى العدوى.