8 أنواع من الأطعمة تمنع تساقط الشعر وتحفز نموه

بيروت - نادين محمد - إذا كنت قلقًا بشأن تساقط الشعر المفرط، فقد وجدنا حلاً! يمكنك تناول هذه الأطعمة لمنع تساقط الشعر. يحتاج الشعر إلى عناصر غذائية مهمة ليكون صحياً وقوياً. يمكننا استعادة قوة الشعر من خلال إجراء بعض التعديلات الغذائية، مثل تحسين استهلاكنا لأطعمة معينة. إليك أنواع الأطعمة لمنع تساقط الشعر غير المرغوب فيه وتعزيز نمو الشعر.

1. البيض

تحتوي بيضة متوسطة الحجم 50 جم على 6.3 جم بروتين وفيتامينات مختلفة ومعادن تقوي بصيلات الشعر، ويمكن أن يجعل البيض الشعر لامعًا وقويًا، ويمنع تكسر الشعر، ويقلل من هشاشته.

يعد البيض مليئاً بفيتامين B8 أو البيوتين الذي يساعد في نمو الشعر، ويمنع تساقط الشعر. أظهرت دراسة نشرت في المجلة الدولية لعلم الشعر أن نقص البيوتين يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر بين النساء.

2. الدواجن

تعتبر لحوم الدواجن مصدرًا ممتازًا للبروتينات والفيتامينات والمعادن، وهي عناصر غذائية تساعد على منع تساقط الشعر.

تشير دراسة نشرت في مجلة Dermatology Practical & Conceptual إلى أن نقص البروتين يؤثر على بنية الشعر ونموه، مما يؤدي إلى تساقط الشعر.

أظهرت دراسة أخرى أن نقص المغذيات يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر بسبب عدم التوازن الهرموني، والصلع الأنثوي.

3. العدس

يعد العدس مثل البازلاء، والعدس الأحمر، والبازلاء، والعدس الأصفر، والحمص، والفاصوليا غنية بحمض الفوليك، والحديد، والفوسفور، والزنك، والمغنيسيوم، والألياف.

أظهرت دراسة أن نقص المعادن والزنك أدى إلى تساقط الشعر.

تلعب البروتينات الموجودة في العدس أيضًا دورًا مهمًا في نمو الشعر الصحي. يمكن أن يؤدي نقص المغذيات، وخاصة نقص الأحماض الأمينية الأساسية والمغذيات الدقيقة، إلى تساقط الشعر الكربي، والصلع الذكوري، والصلع الأنثوي.

4. السمك

الأسماك غنية بالبروتينات وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعمل على تحسين صحة الشعر. أظهرت دراسة نشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية أن زيت السمك من الماكريل يحفز خلايا الحليمة الجلدية ويعزز نمو الشعر عن طريق تنشيط مسارات anagen .

أظهرت دراسة أخرى أن مكملات زيت السمك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية تعزز نمو الشعر، وتقلل من ترقق الشعر.

5. الجوز

يُعرف الجوز باسم "غذاء الشعر"؛ لاحتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية - وهي عناصر مغذية ضرورية لشعر صحي، كما أنها غنية بالبروتينات والمعادن الأساسية المهمة لنمو الشعر.

يحتوي الجوز أيضًا على الزنك والحديد والسيلينيوم والفيتامينات B1 و B6 و B9 التي تحفز نمو الشعر وتقلل من تساقطه. كما أنها تحتوي على البيوتين وفيتامين E والبروتين والمغنيسيوم التي تقوي الشعر وتحافظ على صحة فروة الرأس. يؤدي نقص هذه الفيتامينات والمعادن إلى تساقط الشعر.

6. اللوز

اللوز غني بالمغنيسيوم والسيلينيوم والبروتين والأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات، ويمكن تناول 4-5 حبات من اللوز المنقوع يوميًا لتقوية الشعر والحفاظ على نمو شعر صحي.

7. البذور

تعتبر بذور الكتان مصادر غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعمل على تحسين طبقة الشعر، وتمنع تساقط الشعر المبكر.

يمكن نقع بذور الكتان وطحنها وإضافتها إلى العصائر أو السلطات أو الحلويات. يمكنك أيضًا رشها على العصائر أو زبدة الفول السوداني.

8. السبانخ

السبانخ من الخضروات الورقية الخضراء الغنية بالكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور وحمض الفوليك والفيتامينات وهي ضرورية لنمو الشعر الصحي.

السبانخ غنية أيضًا بالحديد الذي يحسن إمداد فروة الرأس بالأكسجين لنمو شعر صحي.

المصدر : موقع stylecraze

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