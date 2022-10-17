وزنك زاد فجأة ..فتشي عن 6 أنواع من الهرمونات

بيروت - نادين محمد - قد تكون زيادة الوزن المفاجئة وصعوبة فقدان الوزن من أعراض زيادة الوزن الهرموني، فقد تعاني معظم النساء من اختلالات هرمونية بسبب العمر والوراثة والحمل وانقطاع الطمث، مما يؤدي إلى زيادة الوزن فقد تؤثر الهرمونات، جنبًا إلى جنب مع نمط حياتك وتؤثر على الشهية والشبع والتمثيل الغذائي والوزن.

إليك الاختلالات الهرمونية التي تؤدي إلى زيادة الوزن؟

1. الغدة الدرقية

تؤدي الاختلالات في هرمونات الغدة الدرقية إلى حالة طبية تسمى قصور الغدة الدرقية (قصور نشاط الغدة الدرقية). يرتبط قصور الغدة الدرقية بانخفاض معدل الأيض ودرجة حرارة الجسم وارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

يمكن أن يؤدي ضعف الغدة الدرقية الخفيف إلى زيادة الوزن وهو عامل خطر محتمل للسمنة.

يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى تراكم الماء، وليس الدهون، مما يجعل الجسم يبدو ممتلئًا. يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية الشديد إلى الوذمة (تراكم الماء في الوجه) يمكنك زيادة 5-10 كيلوجرامات أو أكثر إذا كانت زيادة وزنك ناتجة فقط عن خلل في هرمون الغدة الدرقية.

يمكن أن يؤدي نمط الحياة الصحي إلى تخسيس الوزن وتحسين تكوين الجسم ووظيفة الغدة الدرقية.

2. اللبتين

يلعب نمط حياتك ونظامك الغذائي دورًا رئيسيًا في تنظيم مستويات اللبتين ووزن جسمك. وجدت دراسة أجريت على الفئران أن تناول الأطعمة المصنعة والسريعة والمشروبات المحلاة بالسكر والكثير من الفركتوز يمكن أن يؤدي إلى مقاومة اللبتين وبالتالي السمنة.

مع استمرار تناول المزيد من الأطعمة المحتوية على الفركتوز، تتراكم المزيد من الدهون ويتم إفراز المزيد من الليبتين. وهذا بدوره يقلل من حساسية جسمك للبتين، ويتوقف دماغك عن تلقي الإشارة للتوقف عن الأكل. هذا، في النهاية، يؤدي إلى زيادة الوزن.

3. الانسولين

يمكن أن يؤدي عدم التوازن الغذائي، والخمول البدني، والاستهلاك المفرط للأطعمة المصنعة، والمشروبات المحلاة صناعياً، والوجبات الخفيفة على الأطعمة غير الصحية إلى السمنة ومقاومة الإنسولين.

4. الإستروجين

يمكن أن تؤدي المستويات العالية والمنخفضة من الإستروجين إلى زيادة الوزن بين النساء.

تعمل المستويات العالية من هرمون الإستروجين على تعزيز ترسب الدهون، بينما تؤدي المستويات المنخفضة (خاصة أثناء انقطاع الطمث) إلى تراكم الدهون الحشوية، خاصة في المنطقة السفلية.

يرتبط مستوى هرمون الإستروجين سلبًا بالنشاط البدني الكلي. كلما زاد نشاطك البدني أثناء انقطاع الطمث، يمكنك التحكم في زيادة وزنك.

5. الكورتيزول

الكورتيزول هو هرمون ستيرويد تفرزه الغدد الكظرية. يتم إفرازه بشكل أساسي عندما التوتر.

يؤدي استهلاك الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع والإجهاد المزمن وقلة النوم إلى زيادة إنتاج الكورتيزول. يؤدي ارتفاع مستوى الكورتيزول إلى تراكم الدهون في منطقة البطن.

6. التستوستيرون

التستوستيرون هو هرمون الذكورة، ولكن يفرزه المبيضان إلى حدٍ ما عند النساء ويساعد التستوستيرون على حرق الدهون، ويقوي العظام والعضلات، ويحسن الرغبة الجنسية.

يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة وعلاج التستوستيرون والتمارين الرياضية المنتظمة في الحفاظ على هذا الهرمون وفقدان الوزن.

المصدر : موقع stylecraze

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