شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النساء أكثر مهارة في إيجاد الكلمات وتذكرها من الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن المرأة تتمتع بطلاقة لفظية وذاكرة أفضل مقارنة بالرجال، ووجد الباحثون أن النساء أفضل من الرجال في إيجاد الكلمات وتذكرها، بحسب ما نشرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وقام الباحثون من جامعة بيرجن في النرويج بتحليل نتائج 168 دراسة حول الفروق بين الجنسين في "الطلاقة اللفظية" و "الذاكرة اللفظية العرضية".

الطلاقة اللفظية هي مقياس لمفردات الفرد، في حين أن الذاكرة اللفظية العرضية هي القدرة على تذكر الكلمات التي صادفها الشخص في الماضي.

وقال البروفيسور ماركو هيرنشتاين: "معظم المهارات الفكرية لا تظهر أي اختلافات أو اختلافات طفيفة في متوسط الأداء بين الرجال والنساء ومع ذلك ، تتفوق النساء في بعض المهام ، بينما يتفوق الرجال في مهام أخرى في المتوسط."

وقد قام الباحثون بتحليل بيانات من أكثر من 350.000 مشارك تم أخذها على مدار الخمسين عامًا الماضية.

ونظر الباحثون أيضًا في كيفية ارتباط نتائج الدراسات بجنس المؤلف الأول أو الأخير وسنة النشر وأعمار المشاركين.

ووجدت النتائج ، التي نُشرت في مجلة Perspectives on Psychological Science ، ميزة صغيرة ولكنها ثابتة للنساء في الطلاقة اللفظية والذاكرة اللفظية.

ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالطلاقة اللفظية، فإن ميزة الإناث جاءت فقط في "الطلاقة الصوتية" ، أي تسمية الكلمات التي تبدأ بحرف معين.

كانت الفروق بين الجنسين تعتمد على الفئة عند تسمية الأشياء التي تكون، على سبيل المثال، حمراء أو مستديرة ، فيما يعرف بالطلاقة الدلالية.

ويعتقد الباحثون أن نتائجهم يمكن أن تساعد في تحسين التقييمات التشخيصية التي تختبر هذه القدرات اللفظية، مثل الخرف.

وقالوا إن معرفة أن النساء بشكل عام أفضل في تلك المهام أمر بالغ الأهمية لمنع النساء من نقص التشخيص، بسبب أداءهن المتوسط الأفضل.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يمنع الإفراط في التشخيص للرجال الذين لديهم متوسط أداء أقل في نفس الاختبارات.

وقال الباحثون "تنبع الميزة الأنثوية من تفاعل معقد بين العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية والثقافية."