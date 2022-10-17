شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت مصاب بالأنيميا؟.. 5 عصائر هترفع الهيموجلوبين وتعالجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعاني من الأنيميا؟..إذا هذا التقرير سيساعدك في التخلص وعلاج هذه المشكلة بشكل سريع، فالأنيميا أو نقص الحديد وفقر الدم يعدان من الأمراض التي تسبب الشعور بأعراض كثيرة وشديدة.

ويتعرض الشخص المصاب لزغللة في العين، والشعور بالدوخة والهبوط، وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، واصفرار وشحوب البشرة، ولذا يجب السعي للتعرف علي أفضل الحيل العلاجية.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع “WEBMED” الطبي أفضل وأبرز العصائر الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في علاج فقر الدم أو الأنيميا، ومنها:

- الفراولة، فهي من الفواكه الغنية بنسبة عالية من فيتامين سي، وحمص الفوليك، والحديد، ولذا تناولها كعصير في وسط النهار، فأنت تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها، وأيضا تساعده في علاج الأنيميا.

- التوت بالزبادي أو الشوفان، يمكنك تناول هذه المشروب الطبيعي يوميا، فهو من المشروبات التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الرائعة، التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسب الحديد بالجسم، وبالتالي يعالج الأنيميا.

- البرقوق، يعد من الفواكه المعروفة بغناها بنسبة عالية من الحديد، ولذا تناولك لها يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في علاج الأنيميا، ورفع نسبة الحديد بالجسم، ولذا عليك تناوله أيضا بسبب ما يحتويه من عناصر أخري مفيدة لك ولصحتك كالكالسيوم وفيتامين أ.

- الكيوي، يحتوي علي الحديد، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، والألياف، وفيتامين هـ، وسي، ولذا تناولك له إذا كنت مصاب الأنيميا أي فقر الدم يعد اختيار مثالي، لأنه يساعهم في العلاج بشكل ملحوظ.

-البنجر، نعم يمكنك القيام به كعصير، فهو يحتوي علي نسبة عالية من الحديد الذي يساعدم في العلاج من الأنيميا بشكل ملحوظ، ولذا يمكنك مذجه مع الفراولة أو الرمان، وتناوله فأنت ستحصل علي فوائده العديده للجسم وبشكل سريع.