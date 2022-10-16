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القاهرة - سامية سيد - تعد لسعة شرب فنجان القهوة أو تناول قطع البيتزا مباشرة من الفرن طريقة مؤكدة لإعطاء نفسك لسانًا محترقًا مؤلمًا، وعادة ما يتم حل هذا الإحساس في غضون 10-14 يومًا حيث تنمو الخلايا الجديدة لتحل محل الخلايا المصابة، وفقا لما نشره موقع insider

وإليك ما يمكن فعله للمساعدة في تهدئة الألم والحساسية.

1 - برد لسانك على الفور

أول شيء يجب عليك فعله بعد حرق لسانك هو محاولة تبريده، و يمكنك القيام بذلك عن طريق شرب الماء البارد أو مضغ رقائق الثلج.

كلما أسرعت في القيام بذلك ، كان ذلك أفضل، و يقول ستيفن جيه ستيفاناك ، أستاذ طب الفم وأمراض اللثة في كلية طب الأسنان بجامعة ميتشيغان: "كلما أسرعت في الحصول عليه هناك ، كلما قللت كمية الحرارة التي تخترق الأنسجة".

2 - تجنب تناول المهيجات

يمكن أن يؤدي تناول أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات إلى زيادة تهيج اللسان المحروق، و يقول ستيفاناك إنه يجب عليك تجنب أشياء مثل

مشروبات ساخنة

طعام حار

كل هذه يمكن أن تسبب عدم ارتياح لسان محترق، بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تتجنب المشروبات الساخنة حتى لا تحرق لسانك مرة أخرى ، مما سيؤخر عملية الشفاء.

3 - خذ استراحة من تنظيف لسانك بالفرشاة

بينما ينصح أطباء الأسنان عادةً بتنظيف لسانك بالفرشاة مرتين يوميًا ، يقول ستيفاناك إنه يجب أن تأخذ قسطًا من الراحة أثناء شفاء لسانك من الحرق لمنع حدوث تهيج ومزيد من الألم.

4 -. استهلك منتجات الألبان

يقول ستيفاناك إن منتجات الحليب يمكن أن تجعل اللسان المحروق يشعر بتحسن لأنها تغطي اللسان ولها أيضًا تأثير تبريد، و لجني الفوائد ، جرب تناول الزبادي أو شرب الحليب.

5 - . شطف بالماء المالح

يمكن لغسول الماء المالح أن يخفف الأعراض ويقلل البكتيريا في الفم. لهذا السبب ، يقول ستيفاناك إنه يمكنك شطفه بالماء المالح لتهدئة لسانك، اشطفه بعد الوجبات وعند النوم.

7 نصائح لتخفيف حساسية اللسان المحترق

تعد لسعة شرب فنجان القهوة أو تناول قطع البيتزا مباشرة من الفرن طريقة مؤكدة لإعطاء نفسك لسانًا محترقًا مؤلمًا، وعادة ما يتم حل هذا الإحساس في غضون 10-14 يومًا حيث تنمو الخلايا الجديدة لتحل محل الخلايا المصابة، وفقا لما نشره موقع insider

وإليك ما يمكن فعله للمساعدة في تهدئة الألم والحساسية.

1 - برد لسانك على الفور

أول شيء يجب عليك فعله بعد حرق لسانك هو محاولة تبريده، و يمكنك القيام بذلك عن طريق شرب الماء البارد أو مضغ رقائق الثلج.

كلما أسرعت في القيام بذلك ، كان ذلك أفضل، و يقول ستيفن جيه ستيفاناك ، أستاذ طب الفم وأمراض اللثة في كلية طب الأسنان بجامعة ميتشيغان: "كلما أسرعت في الحصول عليه هناك ، كلما قللت كمية الحرارة التي تخترق الأنسجة".

2 - تجنب تناول المهيجات

يمكن أن يؤدي تناول أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات إلى زيادة تهيج اللسان المحروق، و يقول ستيفاناك إنه يجب عليك تجنب أشياء مثل

مشروبات ساخنة

طعام حار

كل هذه يمكن أن تسبب عدم ارتياح لسان محترق، بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تتجنب المشروبات الساخنة حتى لا تحرق لسانك مرة أخرى ، مما سيؤخر عملية الشفاء.

3 - خذ استراحة من تنظيف لسانك بالفرشاة

بينما ينصح أطباء الأسنان عادةً بتنظيف لسانك بالفرشاة مرتين يوميًا ، يقول ستيفاناك إنه يجب أن تأخذ قسطًا من الراحة أثناء شفاء لسانك من الحرق لمنع حدوث تهيج ومزيد من الألم.

4 -. استهلك منتجات الألبان

يقول ستيفاناك إن منتجات الحليب يمكن أن تجعل اللسان المحروق يشعر بتحسن لأنها تغطي اللسان ولها أيضًا تأثير تبريد، و لجني الفوائد ، جرب تناول الزبادي أو شرب الحليب.

5 - . شطف بالماء المالح

يمكن لغسول الماء المالح أن يخفف الأعراض ويقلل البكتيريا في الفم. لهذا السبب ، يقول ستيفاناك إنه يمكنك شطفه بالماء المالح لتهدئة لسانك، اشطفه بعد الوجبات وعند النوم.