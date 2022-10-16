شكرا لقرائتكم خبر عن طرق العناية بالتواء الكاحل.. منها ضع ثلجاً على مكان الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يسبب التواء الكاحل ألم حاد عند حدوث الإصابة في الأربطة التي تربط عظام القدم بالساق، يتبعه خفقان وتورم، وقد يكون من الصعب تحميل الوزن على الكاحل وقد تحتاج إلى استخدام عكازات أو حذاء المشي، وبشكل عام، يمكن أن يؤدي التواء الكاحل إلى صعوبة القيام بأنشطتك العادية، ويجب أن تعتني بكاحلك جيدًا حتى يشفى تمامًا وبدون أي مشاكل، في هذا التقرير نتعرف على كيفية العناية بالتواء الكاحل، بحسب موقع "cornerstoneuc".

وعادةً ما تتحسن الالتواءات الخفيفة من تلقاء نفسها ، لكن هذا لا يعني أنه لا يجب أن تأخذ تعافيك على محمل الجدفي كثير من الأحيان ، يصعب أيضًا قياس شدة التواء كاحلك دون تقييم طبي متخصص.

كيفية العناية بالتواء الكاحل أرح كاحلك وبقية جسمك

من المرجح أن يوصي طبيبك بتجنب تحميل الوزن على كاحلك المصاب لبضعة أيام حتى تلتئم الإصابة.

من المحتمل أن تعاني من الألم والتورم في الأيام التالية للإصابة.

توقع نصيحة طبيبك بالتركيز على الراحة لبضعة أيام بعد الإصابة، خاصة إذا كان كاحلك لا يزال يؤلمك. سيكون للجسم الذي يرتاح جيدًا وقتًا أسهل للتعافي من الإصابة.

ضع ثلجًا على كاحلك

ضع الثلج على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة في المرة الواحدة وقم بذلك عدة مرات في اليوم ، خاصة خلال الـ 48 ساعة الأولى من الإصابة سيساعد ذلك في تقليل الالتهاب والألم والتورم يمكنك استخدام مكعبات ثلج ملفوفة في منشفة أو أكياس ثلج.

استخدم ضمادة ضغط

لف كاحلك المصاب بضمادة ضاغطة تساعد الضمادة الضاغطة على التئام الكاحل الملتوي من خلال توفير الدعم والثبات لمفصل الكاحل.

تساعد الضمادة أيضًا في تقليل التورم والالتهاب ، مما يساعد في تسريع عملية الشفاء. تأكد من عدم الالتفاف بإحكام شديد ، لأن ذلك قد يسبب مشاكل إضافية مثل الوخز أو التنميل في القدم / أصابع القدم بسبب تقييد تدفق الدم.

حافظ على رفع ساقك المصابة

حافظ على ارتفاع قدمك فوق مستوى القلب كلما أمكن ذلك. يمكن القيام بذلك عن طريق وضعه على الوسائد عند الجلوس أو الاستلقاء. عندما تحافظ على ساقك مرفوعة، فإن ذلك يزيل الضغط عن كاحلك ويسمح لها بالراحة ، مما يساعد على تسريع عملية الشفاء وتقليل التورم.

تناول الأدوية المضادة للالتهابات

تناول الأدوية المضادة للالتهابات التي لا تستلزم وصفة طبية للمساعدة في الألم والتورم. هذا من شأنه أن يجلب لك راحة مؤقتة أثناء شفاء كاحلك.

قم بتمارين العلاج الطبيعي

بعد فترة الراحة الأولية واستخدام الثلج، قد تستفيد من تمارين العلاج الطبيعي التي تعمل على شد وتقوية الأنسجة حول كاحلك. فيما يلي بعض التمارين الموصوفة بشكل شائع لمرضى التواء الكاحل:

انزلاقات الكعب:

اجلس على حافة كرسي مع تمديد ساقك المصابة أمامك مباشرة وثني ساقك الأخرى عند الركبة مع وضع قدمك على الأرض. حرك كعبك ببطء على الأرض حتى يقترب من الأرداف قدر الإمكان. عد إلى الموضع الأول ببطء وكرر 10 مرات على الأقل.

رفع إصبع القدم:

قف بشكل مستقيم مع وضع كلا القدمين على الأرض ، مع الحفاظ على توزيع الوزن بالتساوي بينهما. ارفع قدمك المصابة برفق عن الأرض ، واحتفظ بها لمدة ثانيتين قبل أن تنزل للأسفل مرة أخرى كرر 10 مرات.