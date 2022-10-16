شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أهمية معرفة فصيلة الدم؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يهتم الكثيرون في معرفة نوعية فصيلة الدم الخاصة بالشخص، ولكن العديد من الدراسات والأبحاث الطبية أكدت أن هذا الأمنر مهم، ولذا يجب السعي لمعرفة نوعية فصيلة الدم لأنها من الأمور المهمة التي تحافظ علي الصحة العامة، وتحميك من التعرض للعديد من المضاعفات الصحية.

فهناك الكثير من المواقف التي يتعرض لها الشخص، كالتعرض لحادث أو خلال فترة الحمل، ولذا يجب التعرف علي فصيلة الدم، فهذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع "healthline".

أشار التقرير، أنه في حالة التعرض لحالات الطواريء كحادث أو الخضوع للعمليات الجراحية، يجب معرفة فصيلة الدم، حتي لا يتعرض المريض لخطر، لأنه قد يتعرض لنزيف شديد أثناء العملية أو بسبب الحادث ويجب نقل الدم المطابق لفصيلته.

كما أنه يجب في حالة أنك شخص يسعي للتبرع بالدم، أن تكون علي درايا كافية بنوعية دمك، أو في حالة أنك ترغب في إنقاذ حياة شخص ما عليك أن تكون تعلم جيدا نوعية فصيلة دمك، وأيضا يجب عليك أن تعلم إذا كانت فصيلة دمك نادرة أم لا، فنجد أن فصيلة الدم o نادرة وأيضا AB-، يعدان من أندر أنواع فصائح الدم.

كما أضاف التقرير، أن في حالة الحمل، يجب أن يعرف الطبيب بطريقة واضحة فصيلة دم الأم، كما أن فصيلة الدم تؤثر علي الحمل، فنجد أن أصحاب فصيللة الدم "O" تقل لديهم فرص الحمل بسبب ما يسمي بتناقص احتياطي المبيض.

وأخيرا، تساعد فصيلة الدم في الكشف عن الأمراض، فتزاد فرص الإصابة بأمراض الشريان التاجي لدي أصحاب فصيلة الدم BوAB"، بينما تقل لدي أصحاب فصيلة الدم "O".