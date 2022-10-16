شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتعزيز الخصوبة والحمل بشكل أسرع وطبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث عن طرق لزيادة فرصك في الحصول الحمل، هناك العديد من الطرق الجديرة بالاهتمام لاستكشاف بعض علاجات الخصوبة الطبيعية.

ما هو العقم؟

وفقا لموقع " verywellhealth "، تؤثر الخصوبة على ما يصل إلى 15 % من الأزواج، نظرًا لأنه من المعروف أن الخصوبة عند النساء تنخفض بشكل مطرد مع تقدم العمر، يقوم بعض مقدمي الخدمة بتقييم وعلاج النساء في سن 35 عامًا أو أكبر بعد ستة أشهر من ممارسة الجنس دون وقاية.

ومع ذلك ، هناك بعض الطرق الطبيعية لزيادة خصوبتك، يمكن أن تساعد خيارات الطعام وتغيير نمط الحياة في زيادة الخصوبة.

فيما يلي بعض الطرق الطبيعية للحمل بشكل أسرع:1. تناولي الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة:

مضادات الأكسدة مثل حمض الفوليك والزنك قد تحسن الخصوبة لكل من الرجال والنساء، تقوم بإلغاء تنشيط الجذور الحرة في جسمك ، والتي يمكن أن تلحق الضرر بكل من خلايا الحيوانات المنوية والبويضات. وفقًا لـ Healthline ، فإن تناول 75 جرامًا من الجوز الغني بمضادات الأكسدة يوميًا يمكن أن يحسن جودة الحيوانات المنوية بشكل كبير.

2. تجنب الدهون المتحولة:

في حين أن الدهون الصحية مهمة لتعزيز الخصوبة والصحة العامة، ترتبط الدهون المتحولة بزيادة مخاطر عقم التبويض، بسبب آثارها السلبية على حساسية الأنسولين، الأطعمة الشائعة مثل الزيوت النباتية والسمن النباتي والأطعمة المقلية والمعالجة هي أكبر الأمثلة على الدهون المتحولة غير الصحية.

3. انخفاض استهلاك الكربوهيدرات:

إذا كنت تعاني من متلازمة تكيس المبايض ، فتناول كمية أقل من الكربوهيدرات للحفاظ على وزن صحي وتقليل مستويات الأنسولين وتشجيع فقدان الدهون

4. تناول الكثير من الألياف:

الألياف تساعد جسمك على التخلص من الهرمونات الزائدة وتحافظ على توازن السكر في الدم مع تعزيز عملية الهضم، الأطعمة مثل الأفوكادو والبطاطا الحلوة والشوفان مفيدة لزيادة الألياف في الجسم.

5. التوقف عن التدخين والحد من الكحوليات:

التدخين والإفراط في تناول الكحوليات يدمران فرص الحمل بشكل طبيعي والحمل، وبالتالي، إذا كنت ترغبين في إنجاب طفل، فتوقفي عن تعاطي التبغ والكحول لأنهما قد يزيدان من مخاطر الإجهاض.

6. تناول حمض الفوليك بانتظام:

حمض الفوليك هو فيتامين يساعد على منع العيوب الخلقية ويساعد الجسم أيضًا على إنتاج خلايا جديدة والحفاظ عليها، يوجد حمض الفوليك بكثرة في الخضراوات الورقية والفواكه والخضروات والفاصوليا المجففة والبازلاء.