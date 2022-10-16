شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد علاقة بين الامتناع عن تناول اللحوم والاكتئاب؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك علاقة معقدة بين ما نأكله وصحتنا العقلية، فقد ثبت أنه عندما يكون المرء مكتئب، فمن المرجح أن يأكل أكثر أو أقل، اعتمادًا على ما يأكله.

ذكرت دراسة جديدة وفقا لموقع " timesnownews" أن الأشخاص النباتيين الذين يأكلون الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة الصحية قد يكونون أكثر عرضة للاكتئاب ونوبات الاكتئاب.

التحليل المنشور في مجلة الاضطرابات العاطفية، يأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل الغذائية ، بما في ذلك المجموعالسعرات الحراريةوكمية البروتين وكمية المغذيات الدقيقة ومستوى تجهيز الغذاء.

ما الرابط بين النظام النباتي والاكتئاب؟

وفقًا للأطباء ، من الممكن أن يتسبب الاكتئاب في أن يصبح الناس أكثر عرضة لأن يصبحوا نباتيين وليس العكس، من أهم أعراض الاكتئاب الأفكار السلبية.

بينما يوصف الاكتئاب أحيانًا بأنه يمتلك تصورات سلبية غير واقعية ، إلا أن هناك أدلة تشير إلى أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب الخفيف إلى المعتدل لديهم أحكام أكثر واقعية حول نتيجة الأحداث غير المؤكدة وتصورات أكثر واقعية لأدوارهم وقدراتهم.

يعتقد الأطباء أيضًا أنه من الممكن أن يتسبب النظام الغذائي النباتي في الإصابة بالاكتئاب لأسباب مختلفة غير تَغذِيَة.

وفقًا لـ Healthline ، هناك احتمال آخر وهو أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم عوامل شخصية قد تجعلهم أكثر عرضة للتعاطف مع الحيوانات. نتيجة لذلك ، قد يتوقفون عن تناول اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى للعيش وفقًا لأخلاقياتهم.

على سبيل المثال ، تعتبر أوميجا 3 ، والكولين ، والفيتامينات B-6 و B-12 ، والفولات - بالإضافة إلى بعض الأحماض الأمينية المحددة - ضرورية لإنتاج السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين، هذه ثلاث نواقل عصبية تساعد في تنظيم المزاج.

يمكن لنظام غذائي نباتي جيد التخطيط أن يوفر ما يكفي من كل هذه العناصر الغذائية، ومع ذلك ، قد يفتقر الشخص الذي تم التخطيط له بشكل سيئ إلى كميات كافية من العناصر الغذائية اللازمة لأداء الدماغ الأمثل.