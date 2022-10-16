شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتورم قدماك عند الجلوس لساعات طويلة.. كثرة السوائل بالجسم من الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يؤدي الجلوس لساعات طويلة إلى تورم قدميك وهذه مشكلة شائعة يواجهها الكثير من الناس، قد يحدث هذا لعدة أسباب، ومن المهم أن تعالج سبب هذه الحالات.

هذا لأن سبب الحالة يمكن أن يتراوح من اعتلال الأعصاب للحمل، على الرغم من أنها حالة شائعة لدى النساء الحوامل، فقد تتفاجأ بمعرفة الأسباب الأخرى لهذه الحالة.

ألقِ نظرة هنا على سبب تورم القدمين بعد الجلوس لساعات طويلة وفقا لموقع " timesnownews".

الوذمة :

يعد هذا أحد أكثر أسباب تورم القدمين شيوعًا بعد الجلوس، فهى حالة تتجمع فيها السوائل في ساقيك نتيجة الجاذبية، يمكن أن تتطور في أي عمر، وتعد الرحلات الجوية من أكثر الأماكن شيوعًا التي تصاب فيها بتورم الكاحل.

تسرب صمامات الوريد:

عندما تتعطل صمامات داخل الأوردة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم السوائل في القدم مما يؤدي في النهاية إلى التورم.

الاعتلال العصبي:

في هذه الحالة، لا تعمل الأعصاب الصغيرة في القدم بشكل صحيح مما يؤدي إلى تورم في القدمين، هذه الحالة تشبه إلى حد كبير الوذمة التابعة.

كثرة السوائل في الجسم:

يمكن لبعض الحالات الصحية مثل أمراض القلب أو أمراض الكلى أن تسبب تراكم السوائل في الجسم، يتم سحب هذه السوائل عن طريق الجاذبية مما يؤدي في النهاية إلى تراكم السوائل في الساق مما يسبب التورم.

الحمل:

الحمل سبب شائع لتورم القدمين، قد يكون هذا بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم أو أن الكثير من النساء يصبن بالدوالي، علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون الحركة الأقل أثناء الحمل سببًا لتورم القدمين.