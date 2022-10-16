شكرا لقرائتكم خبر عن السالمون والبيض والخضار تقلل من آلام الدورة الشهرية.. واحذرى القهوة واللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أفضل وأسوأ الأطعمة لآلام الدورة الشهرية، تجنب القهوة واللحوم والشوربة المعلبة، ولكن تناول الكثير من سمك السلمون والبيض والخضار، كما وجدت الأبحاث.

وقالت الصحيفة، تزيد اللحوم والقهوة من التفاعلات الكيميائية مما يؤدي إلى تقلص طبقة عضلات الرحم، ما يتسبب في حدوث تقلصات.

وقالت الصحيفة، إن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 مثل الأسماك تقاوم الانقباضات، حيث تعتبر آلام الدورة الشهرية السبب الرئيسي للتغيب عن المدرسة بالنسبة للفتيات المراهقات الأمريكيات، حيث يعاني 90% منهن من الآلام، مشيرة إلى إنه من تقلصات المعدة المؤلمة، إلى آلام العظام المنهكة، تحمل العديد من النساء أعراض الدورة الشهرية التي تجعل حياتهن بائسة كل شهر، لكن مفتاح القضاء على هذه التأثيرات قد يكون بسيطًا مثل بعض التعديلات البسيطة في النظام الغذائي، وفقًا لمجموعة كبيرة من الأبحاث.

في نصيحة جديدة، يقول خبراء الصحة، إن النساء يجب أن يهدفن إلى تناول نظام غذائي غني بسمك السلمون والبيض والخضروات، بدلاً من اللجوء إلى الأطعمة الضارة مثل الحلوى والشيكولاتة والوجبات السريعة، هذا لأن الأول مليء بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب - استجابة الجهاز المناعي للجسم للمهيجات.

وأوضحت الصحيفة، إنه قبل بدء الدورة الشهرية، تبدأ الخلايا التي تشكل بطانة الرحم في الانهيار وإطلاق كميات كبيرة من البروستاجلاندينات الالتهابية، حيث تعمل هذه المواد الكيميائية على تضييق الأوعية الدموية في الرحم وتجعل طبقة العضلات تنقبض، مما يسبب تقلصات مؤلمة، كما يوصي الخبراء النساء بالابتعاد عن القهوة، كما يمكن أن يتسبب الكافيين في تضييق الأوعية الدموية وتضييق الرحم وجعل التقلصات أكثر إيلامًا، ما يقرب من نصف جميع النساء البالغات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يعانين من الألم في فترة الحيض وهو السبب الرئيسي للغياب عن المدرسة للفتيات المراهقات.

ومع ذلك، فإن الكثيرين لا يطلبون المساعدة من أجل ذلك، وبدلاً من ذلك، يلجأن إلى المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية والتي يمكن أن يكون لها نتائج محدودة، تم تحليل الدراسات التي تمت مراجعتها من قبل الأقران والتي تبحث في النظام الغذائي وآلام الدورة الشهرية، والتي تُعرف طبياً باسم عسر الطمث، لمعرفة الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقمها والتي يمكن أن تقللها.

وخلصوا إلى أن اتباع نظام غذائي وفير في أحماض أوميجا 3 الدهنية - الأسماك والبيض على الأرجح - وانخفاض الأطعمة المصنعة والزيت والسكر كان هو الأمثل.

قالت الصحيفة، إنه نظرًا لأن آلام الدورة الشهرية هي السبب الرئيسي للتغيب عن المدرسة للفتيات المراهقات، فمن المهم استكشاف الخيارات التي يمكن أن تقلل الألم، حيث أن تعديل النظام الغذائي يمكن أن يكون حلاً بسيطًا نسبيًا يمكن أن يوفر راحة كبيرة لهم، وجدت مراجعة الأدبيات أن الوجبات الغذائية الغنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية والسكر والملح واللحوم تحفز الالتهاب ، في حين أن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية تقللها.

يمكن للمنتجات الحيوانية والكافيين والأطعمة الغنية بالأوميجا 6 أن تزيد من هذه التفاعلات الكيميائية ، في حين أن الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 تقاوم التأثيرات الالتهابية للبروستاجلاندين.

قالت سراه سانوه، المؤلف الرئيسي وخريجة الصحة العامة من جامعة روتجرز بالولايات المتحدة الأمريكية: "بدأ البحث في آثار النظام الغذائي على آلام الدورة الشهرية كبحث عن علاج الألم الذي عانيت منه شخصيًا، موضحة، إن النظام الغذائي هو أحد العوامل العديدة التي تساهم في النتائج الصحية التي غالبًا ما يتم تجاهلها.

وأضافت: "آمل أن يساعد هذا البحث أولئك اللاتي يعانين من فترة الحيض على تقليل الألم الذي يعانين منه وإلقاء الضوء على أهمية خيارات العلاج الشاملة"، و عادة ما يكون الألم خفيفًا، ولكن بالنسبة لبعض النساء يكون شديدًا لدرجة أنه يتداخل مع حياتهن اليومية لعدة أيام في الشهر، بالنسبة للبعض، يأتي الألم أيضًا مع الإسهال والغثيان والقيء والصداع والدوخة، قد تظهر أيضًا أعراض مثل الانتفاخ وألم الثديين وقلة التركيز وتقلب المزاج والتعب.

بالنسبة للعديد من النساء، تقل ألم الدورة الشهرية كلما تقدمن في السن، وقد تتحسن أيضًا بعد الولادة، توصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بالتمارين الرياضية، والنوم والاسترخاء لتخفيف التقلصات، تساعد التمارين الهوائية مثل المشي والسباحة على إنتاج المواد الكيميائية التي تمنع الألم في الجسم.