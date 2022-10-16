بيروت - نادين محمد - هل تبحثين عن وصفة لسد الشهية وتصغير المعدة؟ يمكنك الاعتماد على الوصفة التالية؛ فهي الأسرع لكبح شهيتك ومنحك الشعور بالشبع لفترة أطول بجانب فائدتها في حرق الدهون ونسف الكرش والأرداف.

وصفة لسد الشهية وحرق الدهون

مشروب أوراق الكرنب وخل التفاح

ماذا تحتاجين؟

سيقان من الكرنب

نصف كوب ماء

1 ملعقة صغيرة خل التفاح

رشة ملح أسود

كيف تطبقين الوصفة؟

في الخلاط أضيفي الكرنب والماء إلى الخلاط وقومي بسحقه جيداً.

أضيفي خل التفاح إلى المكونات في الخلاط وقومي بتشغيله مرة أخرى ويقلب جيداً قبل الشرب.

فوائد:

يعتبر الكرنب مصدراً غنياً لمضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تساعد على كبح الشهية والفيتامينات والمعادن.

فهو يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، وبالتالي يمكن أن يمنع السمنة ومرض السكري.

خل التفاح يساعد في إنقاص الوزن، وينظم ضغط الدم، وسكر الدم، ويحسن صحة القلب.

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مشروب بذور الشيا وبذور الكتان

ماذا تحتاجين؟

1 ملعقة صغيرة من بذور الشيا

1 ملعقة صغيرة من بذور الكتان

1 كوب حليب دافئ خالي الدسم / صويا

كيف تطبقين المشروب؟

أضيفي الحليب وبذور الشيا وبذور الكتان في الكبة وقومي بسحقها جيداً.

في الخلاط قومي بإضافة اللبن والبذور وسحقها مرة أخرى وصبها في كوب.

فوائد:

تساعد بذور الشيا على إنقاص الوزن وكبح الشهية وتحسين التمثيل الغذائي للدهون. كما أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات

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