بيروت - نادين محمد - واحدة من أكثر المشكلات التي تواجهنا عند محاولاتنا لاتباع نظام غذائي صحي، أو محاولة فقدان بعض الوزن، والسعي الحفاظ على مظهر رشيق، ألا وهي الجوع في الليل، تلك الحالة التي تصيبنا عادة ولا نستطيع عندها المقاومة، وبسببها قد يختل النظام الصحي، ونكتسب العديد من الوزن، خاصة وأن حرق الجسم وعملية الأيض تقل بشكل كبير في المساء، وبالتالي قد يحول الجسم تلك الدهون الموجودة في وجباتنا إلى دهون، ولا يحرقها بالكامل، خاصة وأن شهيتنا عادة ما ترغب بتناول أطعمة عالية السعرات في هذا الوقت تحديداً.

ولهذا إليكِ بعض الحلول الذكية للإجابة على سؤالكِ "ماذا أفعل إذا شعرت بالجوع في الليل؟

انتبهي لوجبة الافطار

وجبة الإفطار هي التي تحدد كيف سيكون نظامكِ الغذائي على مدار اليوم، حيث تؤثر على عملية الهضم في الصباح، وتؤثر على مستويات الجوع في الساعات القادمة، كما يمكن أن يؤدي الانتظار عدة ساعات حتى الوجبة الأولى إلى الشعور بالجوع الشديد في وقت لاحق من اليوم، مما يؤدي إلى الرغبة في تناول الطعام في ساعات متأخرة من الليل.

كذلك، انتبهي أن يكون الفطار يشمل العناصر الغذائية الصحية، مثل البروتينات والألياف والفتيامينات، للحصول على وجبة متكاملة تُشعركِ بالشبع لفترة طويلة.



جسمكِ بحاجة للراحة وليس للطعام

الحرمان من النوم يمكن أن يضعف استقلاب الجلوكوز ويؤثر على الهرمونات المرتبطة بالجوع والشهية وتنظيم وزن الجسم، خاصة وأنه عندما نحصل على القليل من النوم، فقد نخلط بين التعب والجوع، لهذا إذا كنتِ تميلين إلى الاستمرار في تناول وجبة خفيفة بعد عشاء متوازن، فقد تكون هذه علامة على أن جسمك بحاجة إلى الراحة وليس الطعام.

لهذا حاولي الاسترخاء أو التأمل للشعور بالراحة.



التمرينات

التمرينات الرياضة تساعد في السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتعمل على خفض مستويات السكر في الدم، وتحسّن كذلك من عملية التمثيل الغذائي، كما أن الرياضة قد تُشعركِ بالقليل من الإجهاد بعد يوم طويل، وبالتالي لن تجعلكِ تسهرين طوال الليل وتفكرين في تناول الطعام.

شرب الماء

أحياناً كثيرة قد يترجم الجسم العطش على أن الجسم بحاجة لتناول الطعام، تحديداً السكريات، لهذا إذا كنتِ تشتهين الكثير من الحلوى مساء، ففكري في شرب كوب من الماء.

المصدر:eatright

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