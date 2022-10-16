شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات هتساعدك على علاج التهاب الحلق.. أبرزها النعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فصل الخريف يزداد فرص الإصابة باحتقان الحلق، والسبب تقلبات الطقس الشديد التي تحدث خلال هذا الفصل من كل عام، وعند الإصابة به يزداد فرص الشعور بالإزعاج، بسبب الألم الذي يلحق الشخص المصاب.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE” الطبي، سنتعرف علي أبرز المشروبات الطبيعية التي تساعد في علاج التهاب الحلق، ومنها:

-يمكنك تناول الماء الدافئ بالعسل، فهو من المشروبات الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الشعور بألم التهاب الحلق، ويرجع ذلك لاحتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي ن دورها تخفيف الالتهابات في الجسم، ولذا يمكنك وضع ملعقة كبيرة من العسل النحل علي كوب ماء دافيء، وذلك للحصول علي أفضل النتائج.

- البابونج، يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا تناولك له يقلل من أعراض البرد والإنفلونزا، وأيضا المضاعفات أو الأعراض المرتبطة به كالتهاب الحلق، فهو من الأعشاب الغنية بخصائص مضادة للبكتريا والفيروسات، مما تساعد في زيادة عمل الجهاز المناعي ويجعله أكثر قدرة علي محاربة التهاب الحلق.

- النعناع، يحتوي على مادة المنثول المهدئة للالتهاب الحلق والطاردة للبلغم والمقاومة للسعال،كما أنه غني بخصائص مضادة للبكتريا والفيروسات، ولذا تناولك لها يعد من الحيل الجيدة التي تخلصك من الإصابة بالتهاب الحلق.

- الزنجبيل، له العديد من الخصائص المضادة للفيروسات والبكتريا، ولذا تناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل حدة التهاب الحلق، ولذا لا تتردد في تناولك له يوميا.

- الميرمية، تعد من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة المكافحة للعدوى، وتناولك لها يعد من الحيل الجيدة التي تقلل حدة احتقان الحلق، ولذا تناولها يوميا مع تحليتها بالعسل النحل.