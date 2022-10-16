شكرا لقرائتكم خبر عن علامات قد لا تلاحظها تدل على ارتفاع الكوليسترول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتراكم ارتفاع الكوليسترول في الجسم بخطوات ناعمة لا يحدث أي اضطراب في المراحل الأولى، حتى لو أظهر أي علامات تحذيرية، فهي دقيقة للغاية لدرجة أنه من المستحيل على الأشخاص اكتشافها والتصرف، لذا فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول والمضاعفات المرتبطة به يطلق عليها اسم القاتل الصامت، في هذا التقرير نتعرف على أبرز العلامات التحذيرية الدقيقة لارتفاع الكوليسترول، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

العلامات التحذيرية الدقيقة لارتفاع الكوليسترول

ألم في الساقين واليدين لا يعتبر خطيرا يحدث هذا بسبب عدة أسباب تتراوح من الأسباب العادية مثل القيام بنشاط شاق إلى مضاعفات أكبر.



ما لم يلاحظ الناس بعض المشكلات المهمة في أجسامهم فلن ينزعجوا من الألم الذي يحدث في الأطراف.

يعد الألم في الساقين علامة تحذير ملحوظة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم بالإضافة إلى ذلك ، يرتبط ألم الفخذين والأرداف والساق أيضًا بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

لماذا يحدث الألم في هذه المناطق؟وأوضح التقرير أنه بسبب ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، يحدث ترسب اللويحات في الأوعية الدموية هذا يضيق الأوعية الدموية ويحد من تدفق الدم مما يؤدي إلى آلام عضلات الساق.

ويسبب انخفاض تدفق الدم ألمًا نموذجيًا عند القيام بالحد الأدنى من العمل ويختفي عندما يكون الشخص في حالة راحة هذا الألم المزخرف هو مؤشر على أن العضلات لا تتلقى كمية كافية من الدم لتعمل.

كيف يبدو الألم الناتج عن الكوليسترول؟

يؤثر الألم المعتاد في الساق أو الألم في الفخذين والساقين والأرداف الناتج عن ارتفاع الكوليسترول على الحياة العادية للفرد.



يمكن أن يحدث ألم الساق حتى عن طريق المشي أو القيام بنشاط بدني بسيط.



تحدث آلام وتشنجات وتنميل في الساقين وإرهاق على فترات متكررة.



مع الأنشطة البدنية ، تحتاج العضلات إلى مزيد من الدم ، والذي يتأثر بتضيق الأوعية الدموية مما يسبب الألم لاحقًا.

تزول هذه الآلام أثناء الراحة وتعود مرة أخرى بالنشاط البدني.

ما هي العلامات الأخرى المتعلقة بالساقين والقدمين؟فيما يتعلق بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، فإن علامات مثل الإحساس بالحرقان في القدمين ، وتغير لون جلد الساقين، وتقرحات أصابع القدم أو القدم ، والتهابات الجلد المتكررة في الساقين تحثك أيضًا على فحص الكوليسترول.

ما هو المستوى المثالي للكوليسترول؟

يتضمن اختبار ملف تعريف الكوليسترول الطبيعي مستويات البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) أو الكوليسترول السيئ أو البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL) أو الكوليسترول الجيد والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي.



إذا كان الكوليسترول الكلي أقل من 200 ملجم / ديسيلتر، فإنه يعتبر طبيعيًا.



يعتبر مستوى الكوليسترول بين 200 إلى 239 مجم / ديسيلتر من الكوليسترول الحدودي والمستوى الأعلى من 240 مجم / ديسيلتر هو مستوى مرتفع من الكوليسترول.



بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وأمراض القلب ، يكون المستوى الأمثل لـ LDL أقل من 100 مجم / ديسيلتر.ما الذي يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم؟غالبًا ما يتم إلقاء اللوم على ارتفاع الكوليسترول في الدم على نمط حياة غير صحي.

إن تناول الأطعمة الدهنية وتناول الأطعمة المصنعة والسمنة والتدخين هي بعض العوامل المرتبطة بنمط الحياة والتي تساهم في ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم.



تلعب العوامل الوراثية دورًا أيضًا إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول في تاريخ عائلتك ، فهناك خطر أكبر من إصابتك بارتفاع الكوليسترول.كيف تتحكم في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؟من المهم دائمًا خفض الكوليسترول إلى المستوى الأمثل. يستمر ارتفاع الكوليسترول في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض قاتلة مثل النوبات القلبية والسكتة القلبية والسكتة الدماغية.



في حين أن الأدوية طريقة مهمة لإدارة الكوليسترول، فمن المهم أيضًا إجراء تغييرات في عادات نمط الحياة.

إن اتباع أسلوب حياة صحي هو مفتاح الصحة الجيدة.



المزيد من النشاط البدني ، واستهلاك أقل للأطعمة المصنعة وتناول المزيد من الفواكه والخضروات الموسمية أمر مهم للحفاظ على الأمراض التقدمية مثل الكوليسترول تحت السيطرة.