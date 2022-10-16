شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أعصاب يوصى بتناول الأسماك والمكسرات لتقوية صحة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الطبيعي أن يتغير عقلك بمرور الوقت مع تقدمك في السن، من المرجح أن تواجه تحولات في إدراكك تؤثر على مهاراتك المنطقية والتخطيط وحل المشكلات، بالإضافة إلى ذاكرتك وقدرتك على فهم المفاهيم المعقدة، وبينما تعتبر التغييرات المعرفية الطفيفة بشكل عام جانبًا طبيعيًا من جوانب الشيخوخة ، يعاني بعض الأشخاص من تدهور إدراكي أكثر خطورة مرتبط بالعمر، يمكن لنظامك الغذائي أن يلعب دورًا كبيرًا في المساعدة على إبطاء تأثير الشيخوخة على عقلك، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

قال الدكتور كيران إف راجنيش، طبيب الأعصاب في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو بأمريكا ، إن هناك عدد من الأطعمة التى تساعد على إبطاء تأثير الشيخوخة على عقلك مثل السمك والمكسرات والكركم والتوت والتى لها دورا كبيرا فى تقوية صحة الدماغ.

سمك

إذا كنت من محبي المأكولات البحرية وترغب في التركيز على تقوية صحة دماغك ، فإن دمج المزيد من الأسماك في نظامك الغذائي وخاصة الأسماك الدهنية يعد عادة مفيدة لتناول الطعام.

قال الدكتور راجنيش: "تعتبر حصتان من الأسماك أسبوعيًا مفيدة لصحة الدماغ لأن أحماض أوميجا الدهنية تساعد في إعادة بناء المايلين ، المعروف أيضًا باسم العزل حول الدماغ ، وأن تناول الأسماك يمكن أن يساعد في تحسين الذاكرة بمرور الوقت والإدراك العام لدى الأفراد الأصحاء."

المكسرات

بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بتناول وجبة خفيفة على حفنة من المكسرات ، قد ترغب في جعلها عادة منتظمة. وجدت إحدى الدراسات من Advances in Nutrition أن طلاب الجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا والذين تناولوا 60 جرامًا من الجوز يوميًا كان لديهم أداء إدراكي وتفكير نقدي أفضل من أولئك الذين لم يأكلوا الجوز.

التوت

إن تناول الفاكهة والخضروات الطازجة بشكل يومي هو أمر يوصي به الدكتور راجنيش ، لأن العديد من هذه الأطعمة تحتوي على فيتامين سي وكذلك مضادات الأكسدة المفيدة لإصلاح أنسجة المخ وأغشية الخلايا، يوصي على وجه التحديد بإضافة التوت إلى نظامك الغذائي لأن هذه "تحتوي على مغذيات دقيقة وعناصر دقيقة ومستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على إصلاح واستعادة وظيفة الدماغ."

كُركُم

قال الدكتور راجنيش: "من المعروف أن الكركمين المكون النشط في الكركم مضاد للشيخوخة ومضاد للسرطان ومفيد في الحفاظ على الذاكرة".