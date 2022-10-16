شكرا لقرائتكم خبر عن مش كله أضرار.. السيطرة على سكر الدم وبناء العضلات أهم فوائد العشاء المتأخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إذا كنت قد اعتدت على تناول العشاء في وقت متأخر من الليل بشكل منتظم ، فربما تساءلت عن كيفية تأثير هذا الروتين على صحتك، قيل أن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء له آثار سلبية على صحتك، وأن هناك إجماع عام حول الوقت المثالي لتناول الوجبة الأخيرة في اليوم حوالي الساعة 7:00 مساءً، وفى السطور القادمة سنوضح حقيقة ما يفعله تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بجسمك من سلبيات وايجابيات، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1 السيطرة على جلوكوز الدم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول أو الذين لديهم مخاوف من تخزين الجليكوجين ، فإن تناول وجبة خفيفة قبل النوم قد يساعد الأشخاص على التحكم بشكل أفضل في نسبة الجلوكوز في الدم. 2 يسبب دهون البطنالأطعمة التي تستهلكها عادة بعد حلول الظلام عندما تشعر بوجبة خفيفة هي أكثر كثافة في السعرات الحرارية وعادة ما تكون محملة بالسكر أو الكربوهيدرات المكررة ، والتي تميل إلى زيادة دهون البطن على وجه التحديد." 2 يسبب دهون البطنالأطعمة التي تستهلكها عادة بعد حلول الظلام عندما تشعر بوجبة خفيفة هي أكثر كثافة في السعرات الحرارية وعادة ما تكون محملة بالسكر أو الكربوهيدرات المكررة ، والتي تميل إلى زيادة دهون البطن على وجه التحديد."

3 يسبب ارتجاع الحمضتناول الطعام في وقت متأخر أو قبل النوم مباشرة يمكن أن يجعل أعراض الارتجاع المعدي المريئي أسوأ أو أكثر حدة، يمكن أن يبدو حمض المعدة أسوأ في الليل لأنك كنت تأكل طوال اليوم ، وتبدأ أمعائك في التباطؤ في عملية الهضم في المساء ، وتناول الطعام في وقت متأخر من المساء يمكن أن يزيد الأمر سوءًا ، بغض النظر عن نوعية أو كمية الطعام. 4 اضطراب النوم تظهر البيانات أن الأشخاص الذين يأكلون بالقرب من السرير قد يكونون مرتبطين بالاستيقاظ الليلي ليلاً ، خاصةً إذا كان ذلك في غضون ثلاث ساعات من وقت النوم، مع أخذ ذلك في الاعتبار ، يمكن أن يكون تناول الطعام قبل الساعة 7 مساءً مفيدًا لأنه يمنح جسمك وقتًا كافيًا للتهدئة وهضم ما تناولته قبل النوم. 5 إعادة بناء العضلاتعلى الرغم من وجود عدد قليل من الآثار الجانبية السلبية ، يمكن أن يكون تناول الطعام في وقت لاحق في المساء مفيدًا بشكل خاص لعضلاتك للإصلاح والتحمل أثناء التمرين المكثف.

خاصة بالنسبة لأولئك الذين يمارسون الرياضة في ساعات المساء وللرياضيين ، فإن الجليكوجين يستنفد بسرعة إلى حد ما، لذا فإن استعادة مستويات الجليكوجين في عضلاتك بالطعام سيساعد على دعم الطاقة في صباح اليوم التالي، يمكن أن يساعد [تناول الطعام في وقت متأخر من المساء] في تحفيز تخليق البروتين العضلي ، مما يدعم إعادة بناء العضلات واستعادتها.