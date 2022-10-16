شكرا لقرائتكم خبر عن ارتجاع أم حصوات مرارة.. كيف تحدد سبب الألم فى الجزء العلوى من البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني كثير من الناس من وجود ألم في الجزء العلوي من البطن، وهذا يمكن أن يحدث لأسباب متنوعة ومع ذلك، هناك سببان من أكثر الأسباب شيوعًا وهما الارتجاع الحمضى أو مشاكل في المرارة، وغالبًا ما يؤدي المرضان إلى أعراض متشابهة، في هذا التقرير نتعرف على الفرق بين ألم البطن الناتج عن ارتجاع المريء أو حصوات المرارة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". ما هو الارتجاع الحمضى؟يشير الارتجاع الحمضي إلى انتقال حمض معدة الشخص إلى المريء، مما يؤدي إلى حرقة المعدة، وهي إحساس حارق في الصدر يمكن أن يؤدي تكرار حدوث ارتجاع الحمض إلى مرض الجزر المعدي المريئي أو ارتجاع المرئ. ما هي حصوات المرارة؟المرارة عبارة عن عضو صغير في الجانب الأيمن من البطن، أسفل الكبد مباشرة. يحتوي على سائل هضمي يسمى الصفراء يتم إطلاقه في الأمعاء الدقيقة.



وفقًا لمايو كلينك ، فإن حصوات المرارة عبارة عن رواسب صلبة من السائل الهضمي يمكن أن تتشكل في المرارة.

لا تسبب هذه الأعراض عادةً علامات وأعراضًا ، ولكن إذا تُركت دون علاج لفترة طويلة، فقد تتطلب الجراحة.



تشمل بعض الأعراض الملحوظة: ألمًا مفاجئًا ومكثفًا في الجزء الأيمن العلوي من البطن، في وسط البطن، أسفل عظم الصدر مباشرةً، وآلام الظهر بين لوحي الكتف ، وألم في الكتف الأيمن وغثيان وقيء.

هل توجد علاقة بين ارتجاع الحمض ومشاكل المرارة؟بخلاف حقيقة أن الاثنين يؤديان إلى أعراض متشابهة ، فإن ارتجاع الحمض وحصوات المرارة أو أي مرض آخر في المرارة لا علاقة لهما ومع ذلك ، فإن أوجه التشابه في الأعراض غالبًا ما تربك الناس.كيف نفرق بين المرضين؟الحموضة المعوية هي عرض تقليدي لارتجاع الحمض يتميز بألم حارق يصل إلى البطن والصدر في أغلب الأحيان ، يتم توطينه أسفل عظم الصدر مباشرة في وسط الجسم يحدث هذا بسبب ضعف العضلة العاصرة للمريء ، وهي عضلة في نهاية المريء.

وبالمثل، يمكن أن تسبب مشكلة المرارة أيضًا ألمًا في الجزء العلوي من البطن ولكن على وجه الدقة ، فهي موجودة في الربع العلوي الأيمن، أسفل الضلوع على الجانب الأيمن. في بعض الأحيان ، يمكن أن ينتشر الألم إلى مناطق أخرى من الجسم مثل الصدر أو الظهر.



ما هو الألم الناتج عن ارتجاع المريء مقارنة بمشاكل المرارةيمكن أن يؤدي الانحناء أو الاستلقاء إلى زيادة حدة الألم المصاحب لارتداد الحمض وتفاقمه ومع ذلك ، فإن تناول مضاد للحموضة موصوف من قبل الطبيب أو الوقوف أو التجشؤ يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض.

إذا كنت تعاني من مشكلة في المرارة أو حصوات في المرارة، فقد يختلف الألم اعتمادًا على مدى إصابتك بالمرض.

يُطلق على الألم المصاحب لحالة المرارة اسم المغص الصفراوي، والذي يحدث بسبب انسداد عادةً بواسطة حصوات في القناة المرارية أو القناة الصفراوية الشائعة في الشجرة الصفراوية يمكن أن يأتي ويذهب وأحيانًا يمكن أن يبدأ بألم شديد.

التوقيتعادة ما يستمر الألم المصاحب للارتجاع الحمضي أو حرقة المعدة من بضع دقائق إلى ساعتين. يمكن أن تشتد عندما تنحني أو تستلقي. غالبًا ما يتم الشعور به بعد تناول وجبة دسمة كبيرة. يمكن أن تسبب حصوات المرارة أيضًا مشاكل بعد تناول الوجبة ، ولكنها ليست فورية مثل ارتجاع المريء. غالبًا ما يكون مفاجئًا وشديدًا وعادة ما يستمر من 1 إلى 5 ساعات.

لا يعني وجود حصوات في المرارة بالضرورة أن الأعراض ناتجة عن حصوات في المرارة

على الرغم من أن الموجات فوق الصوتية تؤكد إصابتك بحصوات في المرارة، إلا أنها لا تعني بالضرورة أن أعراضك ناتجة عن الحالة نفسها.



قد يكون لديك ارتجاع حمضي إلى جانب حصوات المرارة، وهذا هو السبب في أن بعض الأشخاص يستمرون في الشعور بالأعراض حتى بعد الاستئصال الجراحي للمرارة.



ومع ذلك، فإن أفضل طريقة لإدارة الأعراض هي اتخاذ خيارات نمط حياة أكثر صحة.



تجنب الأطعمة المصنعة والدهنية والزيتية علاوة على ذلك، قم بزيادة نشاطك المعتاد حتى يتم هضم طعامك بكفاءة.

إذا استمرت الأعراض في الظهور ، تحدث إلى طبيبك وتناول الأدوية ومع ذلك ، إذا فشلت جميع التدابير ، فقد تكون الإجراءات الجراحية التي يتم إجراؤها لتخفيف ارتداد الحمض المزمن ضرورية، ولكن بناءً على توصية الطبيب.