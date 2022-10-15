شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الصدفية.. إليك قائمة الأطعمة المسموحة والممنوعة لتقليل أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصدفية هي حالة جلدية مزمنة تتراكم فيها الخلايا وتشكل قشورًا وبقعًا مثيرة للحكة، إنها حالة من أمراض المناعة الذاتية قد تحدث بسبب النظام الغذائي وعوامل نمط الحياة الأخرى، قد تكون قادرًا على تقليل أعراض الصدفية عن طريق إجراء تغييرات على نظامك الغذائي، وفى السطور القادمة سنوضح الأطعمة التي يجب تجنبها والأطعمة الموصى بها لمرض الصدفية، وفقا لما نشره موقع "verywellhealth". الأطعمة التي يجب تجنبها مع الصدفية اللحوماللحوم الحمراء غنية بالدهون المشبعة ونوع من الدهون المتعددة غير المشبعة تسمى أحماض أوميجا 6 الدهنية، تؤدي أوميجا 6 إلى إنتاج مركبات تزيد من كمية الالتهاب في الجسم، إن تناول الكثير من اللحوم الحمراء والأطعمة الأخرى التي تحتوي على أوميجا 6 يمكن أن يؤدي إلى ظهور الأعراض.

منتجات الألبانتشير الأبحاث إلى أن منتجات الألبان قد تعزز الالتهاب وتحفز أعراض الصدفية، خلال استطلاع عام 2017 ، أفاد الأشخاص أن منتجات الألبان هي أحد مسببات الصدفية.

الجلوتين

الجلوتين هو بروتين موجود في بعض الحبوب مثل القمح والشعير، إنه موجود في الأطعمة مثل الخبز والمكرونة والخبز وبعض الحبوب، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية ، وهو عدم تحمل الجلوتين ، فقد يؤدي إلى التهاب وزيادة أعراض الصدفية.

الأطعمة المصنعةترتبط الأطعمة المصنعة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة متعددة ، مثل مرض السكري وأمراض القلب والسمنة وأمراض المناعة الذاتية، غالبًا ما يتم تجريد الأطعمة من الفيتامينات والمعادن أثناء المعالجة ، مما يؤدي إلى التخلص من معظم العناصر الغذائية المفيدة، قد يؤدي تناول الأطعمة المصنعة إلى زيادة الالتهاب في الجسم ، مما قد يؤدي إلى اشتعال الصدفية.

الأطعمة التي يجب تناولها إذا كنت تعاني من الصدفية

نظرًا لأن الصدفية ناتجة عن فرط نشاط الاستجابة المناعية والالتهابات ، يوصى بتناول الأطعمة التي تساعد في تقليل الالتهاب.

فواكه وخضراوات

تعتبر الفاكهة والخضروات من العناصر الغذائية الأساسية في الأنظمة الغذائية المضادة للالتهابات لأنها مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، مضادات الأكسدة هي مركبات تحمي الخلايا من التلف وتساعد في تقليل الالتهاب.

يُنصح بتضمين الفواكه والخضروات غير النشوية بانتظام في وجباتك ووجباتك الخفيفة ، مثل:

قرنبيط ، هليون، بروكلي، بصل

الخضار الورقية الداكنة مثل اللفت والجرجير والسبانخ

التوت والكرز والعنب والكمثرى والبطيخ

الأسماك

توفر العديد من أنواع الأسماك نوعًا من الدهون بخصائص مضادة للالتهابات تسمى أحماض أوميجا 3 الدهنية ، تشير الأبحاث إلى أن نظامًا غذائيًا غنيًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، يساعد في إدارة أعراض الحالات الالتهابية ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية.





زيوت صحية للقلبتحتوي الزيوت الصحية للقلب على الأحماض الدهنية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ليست كل الزيوت صحية للقلب ، وبعضها يوفر المزيد من أحماض أوميجا 6 الدهنية،حاول التركيز على إضافة هذه الزيوت الصحية للقلب إلى نظامك الغذائي:

زيت الزيتون

زيت بذور الكتان

البروبيوتيك



يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك (مثل الزبادي أو مخلل الملفوف ) أو تناول مكملات البروبيوتيك في دعم القناة الهضمية الصحية وقد يساعد في علاج الصدفية.