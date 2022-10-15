كيفية التخلص من الكرش بوصفات مجربة

بيروت - نادين محمد - الدهون في البطن أو ما يعرف بـ"الكرش" ليست مشكلة فقط لأنها تفسد شكل الجسم، وإنما لأنها سبب لأمراض القلب والسكري.

يعرف الأطباء الكرش أو السمنة في منطقة البطن على أنها زيادة في محيط الخصر تتجاوز 40 بوصة، أي 102 سم لدى الرجال و 35 بوصة، أي 88 سم لدى النساء، وهذا مرده إلى أسباب عدة، أهمها...

أسباب ظهور الكرش

سوء التغذية

الأطعمة التي تحتوي على السكريات المضافة، كالمشروبات الغازية، عصائر الفواكه، الحلوى وغيرها تسبب زيادة الوزن، تقلل من التمثيل الغذائي، وتخفض قدرة الجسم على حرق الدهون. كذلك عدم استهلاك البروتين القليل الدهون قد يؤدي إلى تناول كميات مضاعفة من الطعام، كما أن الوجبات السريعة والمخبوزات تؤدي إلى الإصابة بالسمنة وتراكم الدهون في البطن.



قلة النوم

بينت دراسة نشرت في Journal of Clinical Sleep Medicine أن لزيادة الوزن رباط وثيق بقلة النوم أو اضطرابه، إذ يؤدي إلى عادات غذائية غير صحية، يعرف بـ "الأكل العاطفي Emotional Eating، وهو أحد أسباب تراكم الدهون في الكرش.

قلة الحركة

استهلاك كميات إضافية من السعرات الحرارية عن تلك التي اعتاد الجسم على حرقها يؤدي إلى زيادة في الوزن، وقلة الحركة تحول دون التخلص من الدهون الزائدة التي تتراكم حول منطقة البطن، أي الكرش.

التوتر والإجهاد

التوتر يوعز إلى الجسم بإفراز هرمون الكورتيزول Cortisol الذي يؤثر على عملية التمثيل الغذائي ويسبب تخزين الدهون الزائدة حول الكرش وغيرها من مناطق الجسم.

التدخين

التدخين لا يعتبر سبباً مباشراً لظهور الكرش، إلا أنه من العوامل التي قد تزيد من خطر ظهوره، وذلك بحسب ما أثبتته أحدى الدراسات التي نشرة في العام 2012.

الوراثة

أجرى باحثون من معهد سانفورد بورنهام بريفيس الطبي في الولايات المتحدة Sanford Burnham Privates American Medical Institute SBP أن اختلاف مناطق تراكم الدهون في الجسم أمر وراثي وأن الجينات تلعب دوراً هاماً للغاية فيما يتعلق بعلاقة كل فرد بالشبع.

كيفية التخلص من الكرش

لا توجد حلول سحرية للتخلص من الكرش بسرعة، وإنما يتطلب الأمر بعضاً من الجهد، المثابرة، اتباع نمط حياة صحي، وبعض الطرق التي تساهم في خسارته.

ينصح الأطباء وخبراء التغذية بإنقاص الوزن تدريجياً وتجنب اتباع الحميات السريعة والرائجة، لأنها تسبب فقداناً للعضلات، العظام والماء عوضاً عن إنقاص الدهون الزائدة التي تؤدي لظهور الكرش، ويوصون من يود تخفيف وزنه بشكل سريع اللجوء إلى الطبيب لاتباع نظام يضمن إنقاص ½ كيلوغرام إلى كيلوغرام واحد أسبوعياً ويحافظ في الوقت نفسه على صحة الجسم.

غالباً ما يكون التخلص من دهون البطن، أي الكرش أصعب من المناطق الأخرى التي عادة ما تتراكم فيها الدهون، كما أنه عملية نسبية تختلف بين جسم وآخر، إلا أن هناك بعض الخطوات الفعالة التي ينصح التقيد بها:

نصائح للتخلص من الكرش

الامتناع عن تناول بعض الأطعمة: تجنب تناول الفاكهة والخضراوات التي تتخمر في الأمعاء لتغذي بذلك البكتيريا الموجودة في المنطقة، وهذا ما يسبب الانتفاخات والغازات.

الخضراوات : كالخرشوف، الملفوف، الهندباء، الخس، الباذنجان البصل والفلفل الأخضر الفطر. الفاكهة: الدراق، الأجاص، الكرز، الخوخ، المانغا، البرقوق والتوت البري.

كالخرشوف، الملفوف، الهندباء، الخس، الباذنجان البصل والفلفل الأخضر الفطر. الفاكهة: الدراق، الأجاص، الكرز، الخوخ، المانغا، البرقوق والتوت البري. البقوليات الجافة: الفاصولياء، الحمص، البازلاء والفول.

الامتناع عن تناول النشويات ومنتجات الألبان، كالقمح، الشعير، الذرة والحليب.

تجنب التوابل، الأطعمة الحمضية، المرق والدهون المطبوخة، لأنها تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

التخفيف من كميات الملح: الملح أو مركب كلوريد الصوديوم يساعد على احتباس السوائل تحت الجلد، ما يضاعف من نسبة السمنة الموضعية في البطن، إذ ينبغي التقليل من تناول الملح في الطعام لما له من أضرار أخرى على صحة الجسم، من بينها ارتفاع ضغط الدم .

ممارسة التمارين الرياضية: لا بد من أن تكون الرياضة جزءاً من الروتين اليومي، خاصة منها تمارين البطن التي تعمل على شد هذه المنطقة وحمياتها من الترهل والتي تساعد أيضاً على حرق حوالي 67 % من السعرات الحرارية الموجودة في البطن .

شرب الماء: الماء أساسي حيث يشكل نحو 70% من الجسم، يساعد على ترطيب الجلد، وهو عنصر ضروري للتمثيل الغذائي ويقوم بطرد السموم من الجسم وتطهيره .

في إشارة إلى أن الإكثار من تناول المياه لا يجدي نفعاً، لذا ينصح بشرب 2.5 إلى 3 ليتر يومياً على ألا يكون بارداً، بل بمعدل حرارة الجو أو فاتراً.

تناول الطعام ببطء: تناول الطعام على مهل المكافح الأول للسمنة، إضافة إلى ضرورة التوقف عن تناول الطعام قبل الوصول إلى مرحلة الشبع.

مشروبات للتخلص من الكرش

إلى الخطوات التي تم ذكرها سابقاً، يمكن الاستعانة ببعض المشروبات التي تساعد على تذويب الكرش، وهذه بعض منها:

عصير الطماطم والنعناع

الطماطم غني بفيتامين C الذي يحفز على تسريع عملية الحرق في الجسم وبأنزيم ليكوبين الذي يعمل على تكسير الخلايا الدهنية المتراكمة في منطقة البطن، كما أن أوراق النعناع غنية بفيتامين A و C، ما يساعد على تسريع حرق الدهون، خاصة في منطقة البطن.

يمزج ½ كوب من عصير الطماطم مع 3 إلى 4 وريقات من النعناع.

يمكن تناول عصير الطماطم مع النعناع، إما ساخناً كحساء أو عصير بارد.

ينصح بتناوله قبل الإفطار يومياً لمدة 3 أشهر .

الماء الفاتر والليمون

الماء عنصر ضروري لإزالة السموم من الجسم، وبإضافة قطرات من الليمون له يتضاعف مفعوله، إذ يعمل على التخلص من سموم الكبد ومن دهون البطن والخصر.

يسخن كوب من الماء على النار، يضاف له عصير ½ ليمون.

يحرك المزيج ويتم تناوله على معدة فارغة يومياً لمدة شهر.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل من التوابل الحريفة التي تضاعف من درجة حرارة الجسم، ما يساعد على حرق الدهون في الجسم وتحديداً تلك المتراكمة في البطن، كما أن شاي الزنجبيل يمنع إنتاج هرمون الكورتيزول المتسبب في زيادة الوزن.

يسخن كوب من الماء حتى الغليان.

يتم إبعاده عن النار، ثم تضاف ½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

يترك لمدة 5 دقائق ويشرب بعد انتهاء مدة نقعه.

يمكن إضافة العسل للتحلية .

ينصح بشرب شاي الزنجبيل مرتين أو 3 مرات في اليوم.

شراب الفجل والزنجبيل

الفجل يسرع التمثيل الغذائي ويحفز تطور البكتيريا المفيدة في الأمعاء، أما القرفة تساعد في مكافحة دهون البطن بطريقة غير مباشرة عن طريق تنظيم مستوى السكر في الدم.

الطريقة:

يوضع 2 سم من جذر الزنجبيل مع 125 غرام من الفجل الطازج في الخلاط الكهربائي.

غرام من الفجل الطازج في الخلاط الكهربائي. يضاف عصير 4 حبات من الليمون، 3 ملاعق صغيرة من العسل وملعقتان صغيرتان من القرفة

تخلط جميع المكونات ثانية للحصول على خليط متجانس.

يسكب في وعاء زجاجي ليتم تناول ملعقتين صغيرتين منه مرتين في اليوم قبل الوجبات أو بعد ممارسة الرياضة.

يتم تناول هذا الشراب لمدة 3 أيام متتالية ومن ثم التوقف لعدة أيام ومعاودة تناوله ثانية وهكذا...



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