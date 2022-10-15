كل ما تريد معرفته عن لحمية الرحم من أعراض وأسباب وطرق العلاج

القاهرة - سامية سيد - لحمية الرحم أو الزوائد الجلدية فى بطانة الرحم، تعد من الأمور التى تعوق الحمل فى الكثير من الأحيان، ومن يحدد هذا الأمر الطبيب المباشر للحالة، ووفقا لموقع WEBMED سنتعرف أكثر عن كل ما يخص لحمية الرحم من أسباب وأعراض وطرق العلاج.

ما أسباب الإصابة بلحمية الرحم؟حدوث اضطراب فى مستويات هرمون الإستروجين بالجسم تعد هى السبب الذى رجحة الأطباء، لأن هذا الأمر يتسبب فى ظهور الزوائد الجلدية على النمو. ما أعراض الإصابة بلحمية الرحم؟لا تظهر أى أعراض تؤكد الإصابة بلحمة الرحم، لأنها تكتشف من خلال خضوع المرأة لبعض الفحوصات الطبية، مثل السونار.