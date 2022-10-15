شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن لحمية الرحم من أعراض وأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لحمية الرحم أو الزوائد الجلدية فى بطانة الرحم، تعد من الأمور التى تعوق الحمل فى الكثير من الأحيان، ومن يحدد هذا الأمر الطبيب المباشر للحالة، ووفقا لموقع WEBMED سنتعرف أكثر عن كل ما يخص لحمية الرحم من أسباب وأعراض وطرق العلاج.
ما أسباب الإصابة بلحمية الرحم؟حدوث اضطراب فى مستويات هرمون الإستروجين بالجسم تعد هى السبب الذى رجحة الأطباء، لأن هذا الأمر يتسبب فى ظهور الزوائد الجلدية على النمو. ما أعراض الإصابة بلحمية الرحم؟لا تظهر أى أعراض تؤكد الإصابة بلحمة الرحم، لأنها تكتشف من خلال خضوع المرأة لبعض الفحوصات الطبية، مثل السونار.
لكن هناك بعض العلامات التحذيرية، والتى توضح أنك تعانى من لحمية الرحم، ومنها:
- النزيف الشديد أثناء الدورة الشهرية.
- عدم انتظام الدورة الشهرية.
- ألم شديد فى الرحم.
- تقلصات أسفل البطن.
- تأخر الحمل.
- ألم أثناء ممارسة العلاقة الحميمية.
- نزيف بعد العلاقة الحميمية.من هن النساء الأكثر عرضة للإصابة بلحمية الرحم؟ قدم التقرير بعض النساء اللاتي أكثر عرضه للإصابة بلحمية الرحم، وهن:
- النساء فى سن انقاع الطمث.
- من تعاني السمنة المفرطة.
- من لديهن تاريخ عائلى للحمية الرحم.
- المصابات بسرطان الثدي.
- النساء اللاتي يتناولن الأدوية الهرمونية.ما هو علاج لحمية الرحم؟يتم تحديد علاج لحمية الرحم حسب حجمها وشكلها والحالة الصحية للمريض، لكن في كثير الأحيان يقوم الطبيب بتقديم توجيهات للمريضة وأبرزها أعطائها أدوية تحافز علي توازن الهرموني، وأستئصال لحمية الرحم جراحيا.