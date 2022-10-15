شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة يجب تناولها لأسنان صحية خالية من الجراثيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تتحدث عن صحة أسنانك فالأطعمة السكرية مثل الحلوى والمشروبات الغازية التى تؤدى إلى تسوس الأسنان، فالنظام الغذائى الصحى مهم لصحة الفم الجيدة، فللتغذية تأثير فورى على أسنانك ولثتك، وقد يؤدي ضعف التغذية إلى تسوس الأسنان، والتجاويف، وأمراض اللثة، وربط الأطباء أيضًا بين أمراض الفم والسكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية والولادات المبكرة، ويمكنك استخدام قائمة الأطعمة الصحية هذه لتحسين نظامك الغذائي وصحة فمك، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv"..

1. الجبن

تناول الجبن يرفع درجة الحموضة في الفم ويقلل من خطر تسوس الأسنان، يُعتقد أن المضغ اللازم للجبن يزيد اللعاب في الفم، يحتوي الجبن أيضًا على الكالسيوم والبروتين ، والمواد المغذية التي توفر القوة للأسنان.

2. الخضراوات الورقية الخضراء

غنية بالفيتامينات والمعادن وقليلة السعرات الحرارية، كما تعمل الخضراوات الورقية مثل اللفت والسبانخ على تحسين صحة الفم، فهى تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم، ما يؤدى إلى تكوين طبقة المينا على أسنانك.

3. التفاح

بينما يوصى الأطباء بالابتعاد عن معظم الأطعمة الحلوة، هناك بعض الاستثناءات، قد تكون الفواكه، مثل التفاح، لكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الماء والألياف، يؤدي تناول التفاح إلى إفراز اللعاب في فمك ، ما يؤدي إلى قتل البكتريا، كما أن التركيبة الليفية للفاكهة تعزز صحة اللثة.

4. الزبادى

على غرار الجبن، الزبادي غني بالكالسيوم والبروتين، ما يجعله خيارًا مثاليًا لقوة وصحة أسنانك، فإن البروبيوتيك أو البكتيريا المفيدة الموجودة في الزبادي تفيد اللثة لأن البكتيريا الجيدة تقتل البكتيريا التي تسبب التسوس.

5. الجزر

الجزر مثل التفاح غنى بالألياف، يؤدى تناول العديد من الجزر النيئ بعد كل وجبة إلى زيادة إفراز اللعاب في فمك، مما يقلل من خطر حدوث تسوس الأسنان، إلى جانب كونه غنيًا بالألياف ، يعد الجزر مصدرًا مهمًا لفيتامين أ.

6. اللوز

اللوز مفيد لأسنانك لأنه مصدر جيد للكالسيوم والبروتين بينما يحتوي على نسبة منخفضة من السكر.