شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب آلام أسفل الظهر.. منها الحقيبة والوظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منطقة أسفل الظهر هى منطقة الظهر التى تبدأ أسفل القفص الصدرى، ويعانى الكثيرين من آلام أسفل الظهر فى مرحلة ما من حياتهم، تتراوح من وجع خفيف إلى الإحساس بالطعن، ويجعل الألم من الصعب التحرك أو الوقوف بشكل مستقيم، ويأتى الألم فجأة "حاد"، وقد يحدث أثناء ممارسة الرياضة أو رفع الأثقال، ويعتبر الألم الذى يستمر لأكثر من 3 أشهر مزمنًا، وإذا لم يتحسن ألمك فى غضون 72 ساعة، يجب عليك استشارة الطبيب، وفقا لما نشره موقع.

الأعراض التى تتطلب رعاية عاجلة

راجع أخصائى الرعاية الصحية فى أى وقت تعانى فيه من آلام الظهر بعد السقوط أو الإصابة، وينطبق الشىء نفسه إذا كنت تعانى من آلام الظهر مع مشاكل فى التحكم فى الأمعاء أو المثانة أو ضعف الساق أو الحمى أو الألم عند السعال أو التبول.

إجهاد العضلات أو عرق النسا

غالبًا ما يكون إجهاد العضلات سببًا في آلام الظهر بسبب رفع الأثقال أو ممارسة التمارين الرياضية القاسية، لكن في بعض الأحيان يكون ذلك بسبب الأقراص الصغيرة المليئة بالهلام والتي تهدف إلى حماية الفراغ بين الفقرات، وعندما ينتفخ أحد هذه الأقراص أو ينكسر، يمكن أن يضغط على العصب، وعندما يكون العصب الوركى، فإن الألم يمتد من الأرداف إلى أسفل ساق واحدة، وهذا هو عرق النسا.

الوظيفة

إذا كانت وظيفتك تتضمن رفع العمود الفقري أو شدّه أو أي شيء يلف العمود الفقرى، فقد يساهم ذلك فى ألم الظهر، ومع ذلك، فإن الجلوس على مكتب طوال اليوم ينطوي على مخاطر خاصة به، خاصة إذا كان مقعدك غير مريح أو تميل إلى التراخي.

الحقيبة

على الرغم من أنك قد ترتدي حقيبتك أو حقيبة الظهر أو الحقيبة على كتفك، فإن الجزء السفلي من الظهر هو الذي يدعم الجزء العلوي من الجسم - بما في ذلك أي وزن إضافي تحمله، لذا فإن الحقيبة المحشوة يمكن أن تجهد أسفل الظهر، خاصة إذا كنت تحملها يومًا بعد يوم، وإذا كان عليك أن تحمل حمولة ثقيلة، ففكر في التبديل إلى حقيبة بعجلات.

المبالغة في ممارسة الرياضة

إن المبالغة في ممارسة الرياضة في الجيم أو ملعب الجولف أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لعضلات التمدد المفرط التى تؤدى إلى آلام أسفل الظهر، أنت معرض للخطر بشكل خاص إذا كنت تميل إلى أن تكون غير نشط خلال أسبوع العمل ثم تقضى ساعات فى صالة الألعاب الرياضية أو ملعب الكرة اللينة فى عطلة نهاية الأسبوع.