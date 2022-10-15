شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب لاستخدام الخيط قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة.. منها منع التهاب اللثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التنظيف بالخيط خطوة مهمة لتنظيف أسنانك، لأنه يمكن أن يصل إلى مناطق ضيقة بين أسنانك والتى لا تستطيع تنظيفها بالفرشاة، ولكن للحفاظ على صحة أسنانك ولثتك لا يكفة استخدام الخيط وحده - فأنت بحاجة إلى تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد ذلك أيضًا، وفقا لما نشره موقع insider.

فيما يلى الأسباب الرئيسية التى تجعل من الأفضل استخدام الخيط قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة:

1. يزيل البلاك

يمكن أن يساعد استخدام الخيط والفرشاة فى إزالة طبقة البلاك، وهى طبقة من البكتيريا تلتصق بأسنانك وتنتج الأحماض عند الأكل أو الشرب، إذا لم تتم إزالتها، يمكن أن تتسبب اللويحة فى حدوث تجاويف وتدمير مينا الأسنان، وهى الطبقة الخارجية الواقية لأسنانك.

2. يجعل معجون الأسنان أكثر فعالية

تحتوي معظم أنواع معجون الأسنان على الفلورايد، وهي مادة كيميائية يمكن أن تساعد في تقوية مينا الأسنان، ويقوم بذلك عن طريق الدمج مع الكالسيوم في أسنانك لتكوين فلوراباتيت ، وهو مادة أقوى من الكالسيوم الذي يمكن أن يمنع تسوس الأسنان، وهذا ما يسمى إعادة التمعدن.

لكن الفلورايد الموجود في معجون أسنانك يمكنه فقط تقوية مناطق أسنانك التي يمكن أن تلمسها مباشرة - قد يتم حظر المناطق التي تتراكم فيها البلاك من التأثيرات المفيدة للفلورايد.

3. يساعد على منع التهاب اللثة

عندما يتراكم البلاك على اللثة، يمكن أن يسبب تفاعلًا التهابيًا يُعرف باسم التهاب اللثة، ويمكن أن يشكل التهاب اللثة مخاطر جسيمة - إذا تركت دون علاج ، فقد تجعلك أكثر عرضة لفقدان أسنانك، ويمكن أن يساعد التنظيف بالخيط في إزالة البلاك الضار الموجود بجوار لثتك، سواء على طول خط اللثة أو بين الأسنان.

4. يزيل رائحة الفم الكريهة

في كثير من الأحيان عندما تأكل، يعلق الطعام بين أسنانك ويمكن أن يكون من الصعب إزالته بمجرد تنظيف الأسنان بالفرشاة ، لأن الشعيرات لا تصل إليها دائمًا ويمكن أن يؤثر هذا الطعام المتبقي على رائحة أنفاسك، إذا لم تتم إزالتها ، فإن هذه الجسيمات العالقة تتحلل ، مما يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة".