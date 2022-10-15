لمرضى ألم المفاصل والعضلات.. أطعمة تسكن الألم أبرزها التوت

القاهرة - سامية سيد - مما لا شك فيه أن ألم المفاصل والعضلات من أكثر أنواع الألم شيوعا، وتعرض الشخص المصاب لعدم القدرة على الحركة أو ممارسة الحياة بشكل طبيعى، ويحتاج الشخص المصاب بهذا النوع من الأم أو المرض لتسكينه.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع HEALTHLINE سنتعرف على أبرز وأهم أنواع الأطعمة التى تساعد فى تسكين الألم الناتج عن الإصابة بألم الفاصل والعضلات، ومنها:

- الزنجبيل

له دور كبير في تخفيف وتسكين الألم الناتج عن ألم المفاصل والعضلات، فهو يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات التي تجعله قادر علي تقليل الشعور بالألم بشكل ملحوظ.

- التوت

يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، لذا تناوله يعد خيارا رائعا للتقليل من حدة الألم، وتقليص الشعور بألم المفاصل والعضلات.

- سمك السلمون

لأنه يحتوى على أوميجا 3 فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تخفيف الم المفاصل والعضلات، كما أنه يحتوي علي خصائص مضادة للالتهابات، ولذا تناوله مهم للجسم بشكل عام.

- الكركم

يعد من الأعشاب المفيدة لمرضى الروماتويد، لاحتوائه على مادة الكركمين التي تساعد على تخفيف آلام المفاصل وتقليل تورمها، لذا يمكنك إضافته على أى مشروب، أو وضع علي الأطعمة خلال الطهي.

- زيت الزيتونيحتوي على مادة تمنع المفاصل من الاحتكاك ببعضها، وتحمي الغضروف من التآكل، فهو من غني بمضادات الأكسدة، ومضادات الالتهابات، ولذا تناولك له يع من الحيل الجيدة التي تساهم في تقليل حدة الألم.