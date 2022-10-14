شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس نصائح لتقوية مناعتك وحمايتك من نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال تقلبات الطقس، التى تشهدها البلاد، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، والسبب هو تقلبات الطقس، لذا قدم التقرير المنشور عبر موقع WEBMED أبرز وأهم النصائح الطبية التى تساهم بشكل كبير فى تقوية الجهاز المناعى، وجعله قادرا على محاربة نزلات البرد، ومنها:

- تناول الأطعمة الصحية الغنية بفيتامين سي، والحديد ومضادات الأكسدة، فجميعها عناصر غذائية لها دور فعال في تقوية الجهاز المناعي.

- ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، تعد من الحيل الجيدة التي تعمل على تقوية المناعة، لأن المشى يعمل على تجديد خلايا الجسم، وتنشيطها، والوقاية من الامراض.

- أكثر من تناول الخضراوات والفواكه، فهي كنز لتقوية الجهاز المناعي وجعلك أكثر قدرة علي محاربة الفيروسات كنزلات البرد.

- الإقلاع عن التدخين، يعد من الحيل الجيدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، فتخلي الجسم عن السموم التي تدخله فيه تجعله قادرة علي محاربة العديد من الفيروسات.

- الإكثار من تناول الماء، والسوائل تعد أيضا من الحيل التي تساهم في تقوية الجههاز المناعي، وتحد من التعرض لأى مضاعفات صحية فيه.





وقدم التقرير أبرز وأهم النصائح للوقاية من الأنفلونزا ونزلات البرد.. ومنها: - تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والمنغلقة، لأن سوء التهوية يسهل انتقال الفيروسات من شخص مصاب إلى آخر سليم.

- غسل اليدين بالماء والصابون يعد من أهم النصائح التى تقى من الإصابة بالفيروسات وتقضى عليها.

- تجنب ملامسة العين والفم والأنف خارج المنزل، لأنك بهذه الطريقة تعمل على الحد من انتقال الفيروسات.

- الإكثار من تناول كميات كبيرة من الماء والمشروبات الدافئة تعد من الحيل الجيدة التى تقلل من فرص الإصابة بالفيروسات.