شكرا لقرائتكم خبر عن إهمال قصور الغدة الدرقية يعرضك للعقم وأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصور الغدة الدرقية يعد من الأمراض الخطيرة حالة عدم علاجها، وتعرض الجسم للعديد من المشاكل الصحية، وهذا المرض يعنى عدم إفراز الغدة الدرقية كمية كافية من هرمون الغدة الدرقية.

أعراض قصور الغدة الدرقية وهناك العديد من المضاعفات الصحية التي يصاب بها الشخص الذي يعاني من قصور الغدة الدرقية، لكن في بداية الأمر يجب التعرف على أعراض الإصابة بقصور الغة الدرقية، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع HEALTHLINE، وهي:

- الشعور بالتعب.

- الحساسية المتزايدة تجاه البرودة.

- الإصابة بالإمساك.

- جفاف البشرة والجلد.

- زيادة الوزن.

- انتفاخ الوجه.

- الإصابة ببحة فى الصوت.

- ضعف العضلات.

كيف يتم اكتشاف الإصابة بقصور الغدة الدرقية؟ أكد التقرير أنه يتم اكتشاف الإصابة عن طريق إجراء تحليل دم، وهو تحليل يوضح نسبة هرمون الغدة الدرقية، ويطلق عليه تحليل TSH. كيف يتم اكتشاف الإصابة بقصور الغدة الدرقية؟ أكد التقرير أنه يتم اكتشاف الإصابة عن طريق إجراء تحليل دم، وهو تحليل يوضح نسبة هرمون الغدة الدرقية، ويطلق عليه تحليل TSH.





مضاعفات قصور الغدة الدرقية..أما عن المضاعفات الصحية التى تصيب الشخص المصاب بقصور الغدة الدرقية حال الإهمال فهي كالآتي: - الإصابة بأمراض القلب:أشارت العديد من الأبحاث إلى أن هناك علاقة بين الإصابة بقصور الغدة الدرقية المهمل وأمراض القلب، حيث يتعرض مرضى قصور الغدة الدرقية والذين يهملون العلاج إلى عدم انتظام ضربات القلب، وزيادة مستويات الكوليسترول وتراكم السوائل على القلب، وتصلب الشرايين، ولذا يجب توخي الحذر. - تضخم الغدة الدرقية:يتعرض بعض المصابين بقصور الغدة الدرقية لتورم أسفل الرقبة أى مكان الغدة، ويكون شكله غير طبيعي. - العقم: الغدة الدرقية تعد من أعضاء الجسم المسئولة عن إمداد الجسم بالعديد من الهرمونات، ويمكن لمستويات هرمونالغدة الدرقيةأن تتدخل بإطلاق البويضة من المبيض، لذا حال الإصابة بقصور الغدة الدرقية بدون علاج إلى ضعف فى الخصوبة التى قد تصل إلى العقم.