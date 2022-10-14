بيروت - نادين محمد - أضرار الشمندر على الكلى عديدة، فبالرغم من أنه غني بالفيتامينات وكميات هائلة من الحديد وحمض الفوليك، والتي لها تأثير إيجابي على الدم، وتحسين إنتاج خلايا الدم الحمراء إلا أنه في المقابل أضرار الشمندر على الجسم عديدة أبرزها على صحة الكلى، فقد يُنصح الأشخاص المعرضون لحصوات الأوكسالات بتنظيم تناولهم للأطعمة عالية الأوكسالات، بما في ذلك البنجر.

1-أضرار الشمندر على الكلى وضغط الدم

يساعد الشمندر في خفض ضغط الدم فإذا كنت تشعرين بأن ضغط الدم ينخفض بشكل يومي، فلا تنسيْ كمية جذر الشمندر أو عصير البنجر الذي تتناولينه ويجب أيضاً تجنب تناوله بشكل منتظم.

2- أضرار الشمندر والإصابة بحصى الكلى

قد يكون الشمندر مصدراً جيداً للعديد من مضادات الأكسدة مثل فيتامين ج وفيتامين هـ والمركبات المختلفة مثل مضادات الأكسدة؛ لذا فهو يحارب الجذور الحرة في أجسامنا، ويثبتها ويمنعها من التسبب في ضرر تأكسد الخلايا، في ذلك أعضاء مهمة مثل الكبد والكلى.

الشمندر فعال في تخليص الجسم من السموم والحفاظ على صحة الكبد والكلى إلا أن الإفراط في تناوله سيزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى لغناه بأملاح الأوكسالات في البول، مما قد يؤدي إلى حصوات الكلى.

إذا لم يكن لديك تاريخ من الإصابة بحصوات الكلى، فإن تناول الكثير من جذر الشمندر قد يؤدي إلى حدوث حصوات الكلى مرة أخرى.

يعد عصير الشمندر مصدراً للعديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وبعض المركبات مثل البوليفينول والألياف الغذائية، كما أن وجود هذه المركبات يجعله مفيداً جداً إلا أن تناول عصير الشمندر قد يسبب بعض ردود الفعل التحسسية الشائعة مثل الطفح الجلدي والحكة والقشعريرة وحتى الحمى، وفي بعض الأشخاص يؤدي استهلاك عصير الشمندر أيضاً إلى تقييد الحبال الصوتية، مما يجعل التحدث والبلع صعباً.

4- عصير الشمندر أثناء الحمل

على الرغم من أن جذر الشمندر مفيد للحمل، إلا أنه يوصى بتناوله باعتدال بعد التحدث مع طبيبك؛ لأن البيت الموجود في جذر الشمندر أظهر بعض الآثار الضارة أثناء الحمل، كما أن ارتفاع مستوى النتريت في جذر الشمندر يجعله غير مناسب للأمهات الحوامل؛ لأن السيدات الحوامل أكثر عرضة للإصابة بسمية النتريت.خاصة خلال الأسبوع الثلاثين من الحمل.

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ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول الشمندر .

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