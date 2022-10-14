شكرا لقرائتكم خبر عن العين ما بتكدبش.. أعراض تظهر على العين تكون علامة لأمراض خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العين تعد من أعضاء الجسم الأساسية التى من خلالها نستطيع الرؤية وتحديد المسافات، والتعرف على الأشخاص والجماد وكل ما هو محيط بينا، ومن خلالها نستطيع التمييز بين الألوان والعديد من الأشياء الأخرى، لكن قد تظهر على العين بعض المشاكل والعلامات التى تعد مؤشرا للإصابة ببعض المشكلات الصحية، فأشار التقرير المنشور فى صحيفة THESUN البريطانية إلى أن التعرض لتغيير فى شكل أو لون العين يعد مؤشرا على الإصابة بمرض ما يجب التعرف عليه وعلاج.

لذا قدمت الدكتورة راشيل وارد الطبيبة العاملة لدى خدمة الصحة البريطانية أبرز الأعراض وما تشير إليه، ومنها:

- ظهور كتل بيضاء أو صفراء بالقرب من الجفون أو الأنف فهذا قد يكون علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، لذا عليك إجراء التحاليل الاستكشافية التى تساهم بشكل كبير فى التعرف علي حقيقة الأمر، ويجب عدم اهمال ارتفاع الكوليسترول لأنه من الأمور المسبببة فى التعرض لتقليل تدفق الدم إلى القلب، وزيادة فرص الإصابة بالجلطات.

- اصفرار العين بياض العين يعنى ارتفاع مسوتيات البيليروبين فى الدم، أى يعنى أنك تعانى من الإصابة باليرقان، الذى من أسبابه عدوى بالكبد، أو حصوات المرار، وقد يصل الأمر للإصابة بالسرطان.

- لون الجفن السفلى يصبح أفتح من المعتاد، ويكون هذا مؤشرا إلى الإصابة بفقر الدم، أى الإصابة بالأنيميا، لذا عليك علاج هذا الأمر بشكل سريع عن طريق أخذ الحديد التعويضي والاهتمام بنوعية الغذاء الغني بالحديد.