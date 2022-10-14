شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية بسيطة للربو.. أبرزها تمارين التنفس وشرب الزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الربو هو أحد الأمراض المزمنة الرئيسية في العالم التي تصيب ما يقرب من 300 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم ويزداد معدل تأثيره بنسبة هائلة تصل إلى 50% كل عقد، علاوة على ذلك فإنه يصيب البالغين والأطفال على حد سواء، وهو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا بين الأطفال، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية إذا تم تشخيصك بمرض الربو المنخفض أو الشديد، فإليك بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي يمكنها محاولة تخفيف حالتك، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

علاجات منزلية يمكنك تجربتها إذا كنت مصابًا بالربوتمارين التنفس

تمارين التنفس هي مجموعة من تقنيات التنفس التي يمكن التحكم فيها والتي يمكن أن تساعد في تقليل أعراض الربو وتحسين وظائف الرئة، ثبت علميًا أن ممارسة تمارين التنفس المستوحاة من طريقة بوتيكو يمكن أن تساعدك على تحسين الدورة الدموية وزيادة فتح الممرات الهوائية.

حافظ على نظامك الغذائي

على الرغم من عدم وجود قائمة نظام غذائي أو نمط حياة محدد لعلاج الربو، إلا أن هناك بعض الأشياء التى يمكنك ممارستها بسهولة لتفادى الإصابة بأمراض التنفس، إذا كنت مدخنًا مصابًا بالربو، فتوقف عن هذه العادة الآن، الأمر لا يستحق كل هذا العناء وألم عدم القدرة على التنفس هو أكثر بكثير من اندفاع الدوبامين مع نفخة أو اثنتين.

مارس بعض اليوجا

إذا كنت تعانى من الربو، فمن الجيد أن تمارس بعض اليوجا بشكل يومي، أظهرت الأبحاث أن ممارسة اليوجا يوميًا يمكن أن تكون فعالة للغاية كعلاج منزلي للربو، ومن الناحية الإحصائية يعاني الأشخاص الذين يعانون من الربو والذين يمارسون اليوجا من مشاكل تنفس أقل، ونوبات ربو منخفضة، وقدرة رئوية محسنة، واستجابة أفضل للأدوية، وتحسن تدفق الدم.

استهلاك المزيد من الزنجبيل

واحدة من أسهل العلاجات المنزلية للربو التي يمكنك تجربتها هي زيادة استهلاكك اليومي من الزنجبيل، ويمكن أن يثبت الزنجبيل أنه علاج طبيعي رائع للربو لخصائصه المضادة للالتهابات، في دراسة عام 2013 اكتشف العلماء أن مكملات الزنجبيل الفموية يمكن أن تؤدي إلى تحسن أعراض الربو لدى المرضى، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ما إذا كانت العشبة تؤدي إلى تحسن شامل في وظائف الرئة أم لا.

زيادة استهلاكك للكافيين

إذا كنت من مدمني القهوة ، وتعاني من الربو ، فهناك أخبار سارة لك، الكافيين عنصر طبيعي رائع يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الربو، يحتوي الكافيين على خصائص تشبه الثيوفيلين ، وهو دواء طبي يستخدم لعلاج العديد من المشكلات التي يسببها الربو مثل ضيق التنفس والصفير وضيق الصدر.