شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تساعدك على فطام طفلك.. أبرزها تغطية الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى الكثير من الأمهات من مشكلة عدم القدرة على فطام الطفل بعد مرور عامين، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم النصائح التى تساهم بشكل كبير فى الفطام، وذلك وفقا لموقع WEBMED.

تغير وعدم الالتزام بالجدول الزمنى للرضاعة، هذا ما نصح به التقرير، حيث يجب على الأم خلال مرحلة الفطام التوقف عن الرضاعة الطبيعية في الأوقات التي اعتاد عليها الطفل، أى يجب التقليل من عدد مرات الرضاعة الطبيعية على مدار اليوم، حتى يستطيع الطفل ويعتاد على عدم الرضاعة كلما شاء.

وحث التقرير الأم على تقليل مدة الرضاعة أي إذا كانت الأم تستغرق نصف ساعة من قبل في الرضاعة فبعد ذلك تكون 15 دقيقة، أو 10 دقائق وهكذا، فهذه الحيل تساهم بشكل كبير في زيادة الفرصة لفطام الطفل.

يمكن الاعتماد على بعض البدائل الطبيعية للراضعة أى تقديم وجبات خفيفة للطفل، أو اللعب معه في شتي الأمور.

كما شدد التقرير على ضرورة تغطية حلمة الثدي، فهذه النصيحة تعطي الطفل إشارة على أن الثدى أصبح غير قادر على الإرضاع، وأيضا أنه سيعانى من مشكلة أثناء إخراجه للثدى.

على الأم تغيير نمط النوم للطفل، أى إغلاق الأنوار، وسرد القصص قبل النوم بدلا من الرضاعة، فأنتى تقومين فى هذه الحالة بتغيير نمط النوم للطفل وزيادة ارتباطه بشىء آخر أكثر متعة من الرضاعة.