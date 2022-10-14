شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عادات سيئة يجب التوقف عنها للحفاظ على أسنانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للعادات السيئة مثل مضغ الثلج وقضم الأظافر أن تكسر الأسنان، ويمكن أن يؤدى عدم استخدام الماصة أو تنظيف الأسنان بشدة إلى تآكل مينا أسنانك، وممارسة نظافة الفم الجيدة تعنى أكثر من مجرد منع تسوس، ويتعلق الأمر أيضًا بحماية المينا والعناية بلثتك وتقليل تراكم البكتيريا، وفقا لما نشره موقع insider.

ونستعرض فى هذا التقرير عادات سيئة يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك وكيفية إصلاحها.

1 - مضغ الثلج

يمكن أن يتسبب مضغ الثلج فى تشقق أسنانك.

يقول توزى، طبيب أسنان: "كان على أن أسحب أسنان المريض السليمة لأنه كان يمضغ الثلج وكسر سنه تمامًا إلى نصفين، لكن يمكن أن يكون عادة ضارة وبدلًا من مضغ الثلج، جرب:

الشرب باستخدام ماصة لمقاومة إغراء مضغ الثلج

تناول وجبات خفيفة من الأطعمة المقرمشة، مثل التفاح أو الجزر أو الفشار

مضغ العلكة الخالية من السكر

2 - التظيف بالفرشاة بشدة

يعتبر تنظيف أسنانك بالفرشاة أحد أهم الطرق للحفاظ على صحة فمك، لكن تنظيف الأسنان بقوة مفرطة يمكن أن يتسبب فى تلف أسنانك ولثتك، ويمكن أن يؤدى التنظيف القاسى إلى تآكل الطبقة الواقية على أسنانك والتي تسمى المينا، ما قد يؤدي إلى زيادة الحساسية والألم .

3 - طحن أسنانك

كثير من الناس يطحنون أسنانهم أثناء النوم ولا يدركون أنهم يفعلون ذلك، كما تقول أليس بوجوسيان، طبيبة الأسنان في بارك ريدج ، إلينوي ، والمتحدثة باسم جمعية طب الأسنان الأمريكية، ويمكن أن يؤدي طحن أسنانك إلى تآكلها ويزيد من خطر حدوث تسوس الأسنان والكسور، وتشمل العلامات التي قد تدل على صرير أسنانك في الليل ما يلي:

الاستيقاظ مع ألم فى الفك أو صداع خفيف

ملاحظة أنك تشدّ فكك أثناء النهار

تلف في خديك من الداخل ، والذي قد يشير إلى أنك تعض أثناء نومك

لتقليل الضرر ، ارتدِ حارسًا ليليًا أثناء النوم وهو جهاز يتم وضعه فوق أسنانك على جانب واحد من فكك ويوفر حاجزًا وقائيًا بين أسنانك.

4 - قضم أظافرك

يقول توزي إن قضم الأظافر يمكن أن يكسر الأسنان، ويمكن إصلاح هذه الكسور بالربط المركب، والذي يتضمن وضع الراتنج في الكسور لإصلاحها. ومع ذلك ، إذا استمرت العادة ، يمكن أن ينكسر الترابط المركب ويتشقق أيضًا.

5 - الشرب بدون ماصة

يقول بوجوسيان إن شرب بعض المشروبات بدون ماصة يمكن أن يسبب ضررًا لأسنانك، والمشروبات السكرية مثل الصودا وعصير الليمون أو المشروبات الرياضية المضاف إليها السكر يمكن أن تكون ضارة بشكل خاص للأسنان، والسكر الموجود فى المشروبات يغذي البكتيريا المسئولة عن التسوس.

6 - استخدام أسنانك كأدوات

يمكن أن يؤدى استخدام أسنانك لفتح كيس من رقائق البطاطس أو إزالة غطاء القلم إلى إتلاف أسنانك عن طريق تقطيعها أو كسرها.

7 - التدخين

التدخين لا يضر بصحتك العامة فحسب، بل يضر أسنانك أيضًا، والأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة باللويحات البكتيرية التى تسبب أمراض اللثة، كما يقلل التدخين أيضًا من تدفق الدم إلى اللثة، مما يمنع التئام جروح الفم.